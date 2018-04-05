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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ege'de 24 saatte 203 göçmen yakalandı - İZMİR Haberi

Ege'de 24 saatte 203 göçmen yakalandı - İZMİR Haberi

- Kaçak göçmenleri taşıyan botun Sahil Güvenlik botuna yanaştırılması - Kaçak göçmenlerin Sahil Güvenlik botuna alınması - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri İzmir , Aydın, Çanakkale ve Muğla'da 24 saatte yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 203 yabancı uyrukluyu yakaladı - Olaylara ilişkin 5 göçmen kaçakçısı gözaltına alındıİZMİR (AA) - İzmir , Aydın, Çanakkale ve Muğla'da 24 saatte yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 203 yabancı uyruklu yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aydın'ın Didim ilçesi Taşburun önlerinde 36, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Deveboynu Burnu güneyinde 17, Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada kuzeyinde 39 göçmeni yakaladı. İzmir 'in Çeşme ve Urla ilçelerindeki 3 olayda ise Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 111 yabancı uyruklu jandarma ve emniyet müdürlüğü ekiplerince yakalandı.Çeşme, Urla ve Seferihisar ilçelerinde, yasa dışı göçü organize ettikleri iddiasıyla 5 kaçakçı gözaltına alındı.

Jandarma Kaçak Akalan Akkale Emniyet Müdürlüğü 

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