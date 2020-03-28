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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ege Bölgesi'ndeki terminallerde koronavirüs tedbirleri - MANİSA

Ege Bölgesi'ndeki terminallerde koronavirüs tedbirleri - MANİSA

- Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden görüntüler - Kısıtlama öncesi terminalde ayrılan son otobüsler - Terminalde bekleyen yolcular - Terminale gelen yolcuların ateşinin ölçülmesiEge Bölgesi'ndeki terminallerde koronavirüs tedbirleriİZMİR (AA) - İzmir, Aydın, Manisa , Denizli ve Uşak'ta şehirler arası otobüs seferleri durduruldu. - Manisa Otobüs seferlerinin durdurulduğu Manisa 'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de sakinlik gözleniyor.Şehirler arası otobüs seferlerinde kısıtlama kararı alınmadan önce biletini almış yolcular, terminal girişinde ateş ölçümünün ardından saat 17:00 öncesi hareket edecek otobüslerini beklemeye başladı.
Yaklaşık 15 gün önce yaşlı anne ve babasını ziyaret etmek için İstanbul'dan Manisa 'ya geldiğini belirten Nilüfer Gümüş, biletini çok uzun süre önce aldığı için sefer kısıtlanmasından etkilenmediğini, 17:00'den önce İstanbul'a doğru yola çıkacağını söyledi.

Kentten ayrılan otobüsleri denetleyen trafik polisleri de yolcuları, otobüslerde sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

Polis Koronavirüs Otobüs Seferleri Gesi 

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