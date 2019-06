Efsaneyi duyan yerli turist oraya koştu Haberi

-Araç yoğunluğu

- Marmaris’te bulunan dünyaca ünlü Kızkumu yerli turistlerin akınına uğradı. Efsaneye konu olan Kızkumun’u günde yerli ve yabancı 10 bin kişi ziyaret etti. Marmaris'in Orhaniye Mahallesi’nde bulunan, yeşili ve mavisiyle bir cennet harikası olan yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan, 600 metre uzunluk ve ortalama 3 metre eninde kızıl kumların oluşturduğu Kızkumu ziyaretçi rekoru kırıyor. Uzaktan bakılınca deniz üzerinde yürüyor izlenimi veren Kızkumu’nu, Ramazan Bayramı tatilini çevre turizm noktalarında geçiren yerli ve yabancı yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti. Tatil için İstanbul’dan geldiğini belirten Melek Çakır, “Buraya çok güzel bulduk. İlk gelişim ama tekrar gelmeyi düşünüyoruz.” dedi.

Kızkumu’na ilk kez geldiğini belirten Adana Mustafa Yalçın, “Adana’dan geldik. Bayram tatili için geldik. Çok güzel bir yer, çok beğendim. “dedi.

İstanbul Ali Köylü, “İstanbul’dan geliyorum. Datça ve Marmaris’in koylarını geziyoruz. Burayı da ziyaret ettik. Çok beğendim.” dedi.

Kızkumu efsanesi Efsaneye göre Bybassos Kralı'nın kızı prenses ile bir balıkçı birbirlerine aşık olur. Kız geceleri sahile çıkıp kandille balıkçıya işaret verir ve balıkçı da karşı kıyıdan sandalıyla gelerek buluşurlar. Kral bunu zaman içerisinde öğrenerek bir gece kızını takip ettirerek balıkçının denizden geldiğini, kızının kumsalda onu beklediğini, beklediği yeri de elindeki bir ışıkla balıkçıya haber verdiğini öğrenir. Kral askerlerine kızını kumsalda yakalayıp elindeki ışığı alarak balıkçıya işaret vermelerini ve balıkçıyı yakalamalarını emreder. Balıkçı karşı kıyıdan ışığı gördüğü anda atlar kayığına, kürek çekmeye başlar. Kız askerlerin elinden kurtulup denizin ortasındaki delikanlıya doğru koşmaya başladığı anda bir mucize gerçekleşir ve kızın her adım attığı deniz anında kumsala dönüşür. Arkadan koşan askerlerin üzerlerindeki ağırlık onları suya batırdığı anda bir asker ok ve yayına sarılır. Amacı delikanlıyı vurmaktır ama ok kıza saplanır. Efsaneye göre de kumların rengi kızın kanıyla kırmızıya dönüşür. Delikanlı okla öldürülen prensesi alıp kayığıyla ortadan kaybolur . Bir daha ikisini de gören olmaz. (RT-MB-