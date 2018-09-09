Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Efsaneleriyle ünlü 40 odalı Arılı Mağarası turizme açılmayı bekliyor İzle

Efsaneleriyle ünlü 40 odalı Arılı Mağarası turizme açılmayı bekliyor İzle

Mağaranın girişi ve ziyaretçilerin inişi

Göller Atmosfer Gizemli Akalan Ziyaretçiler 

-Giriş salonundan görüntüler
-Mağaranın giriş odası
-Köyün yaşlılarının mağarayla ilgili anısını anlatması
-Odaların gezilmesi ve mağara içinden detaylar
-Mağara tavanındaki su damlacıkları
-Mağara içindeki su birikintileri
-Damlacıkların düşüşü
-Sarkıt ve dikit detayları
-Odaların gezilmesi
-Muhtar Süleyman Olgun'la röportaj
-Mağara giriş noktasına ulaşma
-Akademisyen Oğuzhan Olgun'la röportaj
-Mağaradan çıkış

( GÜMÜŞHANE -ÖZEL) GÜMÜŞHANE

- Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Arılı köyünde bulunan ve bir dönem saray olarak kullanıldığı iddia edilen efsaneleriyle ünlü Arılı damlataşı Mağarası turizme açılmayı bekliyor. Savaş dönemlerinde vatandaşların sığınak olarak da kullandığı mağarada bilinen 18 odanın yanında gizli odalarla birlikte 40 oda ve salon bulunuyor. İl Özel İdaresi tarafından mağara yakınlarına kadar yapılan yolla birlikte ulaşım sorunun kısmen aşıldığı mağara, obruğu andıran girişi, giriş kısmındaki doğal ışık ve bitki örtüsünün ardından salon ve odacıklardan oluşan yapısıyla ziyaretçilerini gizemli bir gezintiye çıkarıyor. Türkiye’de coğrafi büyüklüğüne göre en fazla mağaranın bulunduğu gizemli şehirlerden birisi olan Gümüşhane’nin bilinen kayıtlı 24 mağarasından birisi olan Arılı Mağarası, rahatlıkla gezilebilen salon ve odacıkların yer aldığı, tavan yüksekliğinin yer yer 10 metreyi bulduğu, beyazdan laciverte kadar çeşitli renk tonlarının hakim olduğu sarkıt ve dikitleri ve halen devam eden damlataşı oluşumuyla ziyaretçilerini bekliyor. İşte mağaranın efsaneleri Arılı köyü muhtarı Süleyman Olgun, bilinen boyu 70 metre olan mağarada 18 oda olduğunu, girilmeyen odalarla birlikte bu sayının 40 olduğunun rivayet edildiğini belirterek, “Burasının Cenevizlerin sarayı olduğu ve 500 metre uzakta bulunan Kartalkaya’da ki Ceneviz kalesine bağlantısı olduğu söyleniyor. Bir diğer efsanede de mağaraya bırakılan horozun köyün üzerinde Kemertaş denilen bölgeden çıktığı söylenir. Ayrıca Rum Gosti’nin mağaranın içindeki su akıntısına kül döktüğü ve bu küllü suyun bahçesinden çıktığı da anlatılır. Rus işgali sırasında Sadi Selçuk’a yardım eden meşhur Gosti. Sadi Selçuk Karagöllerde ki askere şifre götürürken Ruslar tarafından yakalandı ve bizim köyde hapis ettiler. Köyümüzde yaşayan Gosti’nin yardımıyla kaçtı ve bu mağarada saklandı. Böylelikle Sadi Selçuk’un hayatını kurtarmış oldu” dedi.
“Bir türlü turizme açamadık” Arılı Mağarasının tescilli olduğunu ve turizme açılması için çok çaba gösterdiğini fakat bir türlü hizmete açamadığından yakınan muhtar Olgun, “Bu yıl sağ olsunlar Özel İdaremiz Valimiz ve Kaymakamımızın destekleriyle yolumuzu getirdi. Şimdi içerisindeki temizlik çalışmalarının başlamasını, yolunun stabilize olmasını istirham ediyorum” diye konuştu.
“Burası dört mevsim ayrı güzelliğe sahip bir yer” Mağaraya fırsat buldukça geldiğini kaydeden köy sakinlerinden akademisyen Oğuzhan Olgun da “Burası dört mevsim ayrı güzelliğe sahip bir yer. Şuanda bile rahatlıkla gezilebiliyor. Köyümüze çok yakın mesafede ve Gümüşhane’ye 34 kilometre uzaklıkta. Fotoğraf, doğasever ve macerasevenleri buraya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. “Burayla ilgili çok sayıda efsane var, gelenler atmosferinin farklı olduğunu hissedecekler” Mağarada damlataşı oluşumları, bu tür mağaralarda bulunan değişik şekiller, renkli oluşumlar, kendine özel bitki örtüsü, bir kısım faunası, çeşitli böcek ve kış aylarında yarasaların bulunduğunu ifade eden Olgun, “Giriş bölümünde doğal ışık var. El feneriyle rahatlıkla gezilebiliyor. Sığınak olarak kullanıldığını biz eskiden beri biliyoruz. Değişik hikayeler de anlatılıyor burayla ilgili. Girilmeyen bölümlerinin olduğunu biliyoruz. Köyün etrafındaki mağaralarla bağlantılı olduğu da söyleniyor. Burayla ilgili çok sayıda efsane var. Burayı gelip görenler atmosferinin farklı olduğunu rahatlıkla hissedecekler” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Gizemli Yaratığın Sırrı Ortaya Çıktı!Gizemli Yaratığın Sırrı Ortaya Çıktı!
Gizemli KadınGizemli Kadın
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi HazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi Hazırlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı