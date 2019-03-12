Efkan Ala: “Bursa’nın projeleri vatandaşlarla birlikte yapıldı”



- İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ilçe belediye başkan adaylarının açıkladığı projeleri değerlendirerek, “Projelerden sonra Bursa’da çok güzel pozitif bir atmosfer oluştu. Projeler vatandaşlarla birlikte yapıldı” dedi.

İçişleri Eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, ilçedeki muhtarlarla toplantı yaptı. Muhtarların talep ve sıkıntıların dinleyen Ala, Dündar ve Cömez daha sonra Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’nde genç satranç sporcularıyla bir araya geldi. Ala satranç oynadı Burada protokol gençlerle selamlaştı. Ardından satranç masasına oturan Ala, gencin biriyle satranç oynadı. Daha sonra oyunun startını veren Ala, Dündar ve Cömez ile birlikte Buttim İş Merkezi’ne geçerek ziyaretlerde bulundu. “Yerel yönetimlerimizin Bursa için vizyoner projeleri var” Yeni dönemde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın güzel bir tanıtımla projeleri Bursalılarla buluşturduğuna dikkat çeken Ala, “Gerçekten şehir vizyonunu yansıtan projelerdi. Trafik konusunda, gerek metro, gerek bağlantı yollarının planı ile birlikte sunumu yapıldı. Vaatlerimiz ortaya kondu. Diğer taraftan Kent Meydanı ile alakalı güzel bir tasarı ve projenin sunumu yapıldı. Biz Bursalılar ile şehrin fırsatlarını buluşturma siyaseti yapıyoruz. Yerel yönetimlerimizin Bursa için vizyoner projeleri var. Bu projeleri önümüzdeki dönemde Bursa Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve merkezi hükümet olarak Bursalılar ile buluşturacağız. Bu projelerin uygulamaya koyacağız. İhtiyacı karşılayan projeler. Çok güzel gelecekte kentin ihtiyaç duyacağı bütün birikimiyle, vizyonuyla kent ile buluşacak” dedi.

“Çok parlak günlerin, hızlı biçimde Bursa ile devam edeceğini düşünüyorum” Projelerden sonra Bursa’da çok güzel pozitif bir atmosfer oluştuğuna dikkat çeken Ala, “Projeler vatandaşlarla birlikte yapıldı. Trafik çözmeniz gereken sorun. Çözdüğünüzde büyük fırsatlar doğuruyor. Çünkü, Bursa’da her türlü rakam Türkiye’deki atmosferden yararlanılarak 2-3 katına çıkartılmış. Türkiye, 3.5 kat, aynı dönemde Bursa 5 kat büyüdü. İhracatını 15 milyar dolara çıkarttı. Ticaret hacmi bugün 25 milyar dolarlar civarında. Bursa’nın ihracat rakamına bakınca dünyadaki 100 ülkeden daha fazla. Böyle bir kenti şehir vizyonu bu rakamlara göre oluyor. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz buna yakışır, vizyoner projelerle Bursalıların önüne çıktılar. Önümüzdeki dönemde çok daha güzel projeler ve hizmetlerle Bursa buluşacak. Gönül belediyeciliğinden Türkiye’de en çok Bursa yararlanacaktır. Bursa’da imkan ve fırsatlar var. Bu imkan ve fırsatları vatandaşlarla buluşturacak yerel yönetim anlayışı ve merkezi yönetim anlayışı var. Çok parlak günlerin, hızlı biçimde Bursa ile devam edeceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Vaat edip yaptıkları 1.5 buçuk proje yok” Muhalefeti eleştiren Ala, “Muhalefetin belediye başkan adayı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş, bu projelerini sunumu Bursalılar ile buluşturduktan sonra, kendi sunumunu erteledi. Hala daha yapabilmiş değiller. Bulundukları yerde elle sayılır yaptıkları hizmet yok. Vaat edip yapmadıkları çok şey var ama vaat edip yaptıkları 1.5 buçuk proje yok” diye konuştu.

(AF-İHS)

