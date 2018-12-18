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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Efes'i 2 bin 500 yıl sonra denizle buluşacak dev antik kanal projesi başladı... Haberi

Efes'i 2 bin 500 yıl sonra denizle buluşacak dev antik kanal projesi başladı... Haberi

Çalışmalardan detay

Uzunlu Yat Limanı Kanal Projesi 

-Açıklamalar
-Drone görüntü

( İZMİR ) Efes'i 2 bin 500 yıl sonra denizle buluşacak dev antik kanal projesi başladı İZMİR

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde İzmir için hazırlanan 35 projeden biri olan ve Efes’i 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak olan projeyle ilgili çalışmalar başladı.
UNESCO kenti tarihi Efes'i denizle buluşturacak antik kanal projesinin ihalesi geçtiğimiz aylarda yapılmıştı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde İzmir için hazırlanan 35 projeden biri olan ve Efes’i 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak olan projeyle ilgili ilk etap çalışmaları da Pamucak’ta start aldı. İki etaplı Efes Antik Kanalı Projesi’nin ilk etabında, yatların girişini sağlamak için Pamucak Sahili’ne 600 metre uzunluğunda 30 metre genişliğinde giriş yapılacak. Teknelere kısa süreli park imkanı sağlamak için yat limanın boyu 250 metre, eni ise 100 metre olacak. Proje tamamlanınca Efes Antik Kanalı 2 bin 500 yıl sonra işler hale gelecek. Dev projedeki çalışmaları, Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, Selçuk Belediyesi teknik personeli ve AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Halil Düztaş yerinde inceledi. Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, "Efes Antik Kanal Projesi ile 2500 yıllık bir tarih canlanıyor. Projenin başlangıç aşamasında 15 metre ve 21 metre derinliğe olmak kaydıyla bin 400 kazık çakılacak. Çapı 1 metre olan fore kazıklarla etrafı çevrilecek. 200 metre genişliğinde 600 metre uzunluğunda ilk giriş kısmında 30 metrelik bir kanal olan muazzam bir eser ortaya çıkacak. Bu proje dünyaya hitap edecek bir proje" dedi.

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