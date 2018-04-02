Efelerin Ressamından canlı performans



- Efelerin Ressamı Mustafa Ali Kasap Nazilli’de fotoğraf sanatçıları ile buluştu. Ünlü ressam Fotoğraf ve Plastik Sanatlar Amatörleri Derneği’nin (NAFOD) konuğu olarak geldiği Nazilli’de fotoğraf sanatçılarına muhteşem bir görsel şölen sundu. Ressam ve Tarihçi sıfatıyla yıllardır Türkiye’nin dört bir yanında sergiler açan, canlı gösteriler sunan ve efelik bilincini yerel sanatçılarla birlikte halka anlatan ‘Efelerin Ressamı’ ve ‘Turkuaz Ressam’ olarak tanınan Ressam Mustafa Ali Kasap, Nazilli’deki fotoğraf sanatçıları için gerçekleştirdiği canlı performansında Türk kadınının yaşam sevincini, özgürlüğünü, haykırışını ve haksızlığa başkaldırısını, fırçasıyla, renklerle, boyalarla bir kez daha gösterdi. Gördesli Makbule Efe tuale yansıtıldı NAFOD Başkanı Zeki Yavuzak başta olmak üzere çok sayıda dernek üyesi ile birlikte İzmir’den de basın mensuplarının katıldığı etkinlikte Ressam Kasap’ın canlı performansını efelik kültürü ve kıyafetlerde kullanılan renklerin anlamları ile aktardığı bilgilere Nazillili Tarihçi Yazar Etem Oruç da anlatımları ile destek verdi. Yaklaşık 2 saat süren programda ünlü ressam, Kurtuluş Savaşı döneminde eşi Halil Efe ile birlikte milli mücadelede omuz omuza çarpışarak şehit düşen 20 yaşındaki güzeller güzeli Gördesli Makbule’nin Efe kıyafetleri içerisindeki resmini tuale aktardı. Resme son rötuşları ise etkinliğe katılan onlarca kişi birer fırça atarak tamamladı. “Ressam ve tarihçi sıfatımla Nazilli’deydim” Ressam Mustafa Ali Kasap yaptığı açıklamada, “Nazillili fotoğraf sanatçılarımızın misafiri oldum. Onlara Milli mücadeledeki kadın kahramanlarımızı tarihçi sıfatımla sözel olarak anlattım. Ressam sıfatımla da tuale resmettim. Fotoğraf sanatı ile uyarlayıp onlara canlı modelden bir kadın efe resmi yapmayı gösterdim. Resmi de hep birlikte tamamladık. Etkinliğe katılanların sinerjisi ile tamamladığımız Gördesli Makbule Efe’mizi günün anısı olarak derneğimize hediye ettik. Sanatçıların ruhları, kalpleri ve renklerin buluşması ile ortaya çıkan eserimizi büyük bir mutlulukla tamamladık. Hep birlikte tualde hayat verdiğimiz Türk kadınının suretinde herkes mutlaka kendini bulmuştur. Efe kadının kıyafetinde aşkını, sevgisini, bağlılığını, sevdasını işlediği renk renk motiflerle anlatılmaktadır. Türkün rengi olan Turkuaz ise efe kadınlarımızın kullandığı en başlı renklerdendir. Renklerin, insan ve hayvan psikolojisinde çok büyük etkileri vardır. Bu renkler de her alanda hayatımızın vazgeçilmezleridir” dedi.

“Kurtuluş Savaşı günlerini bize yeniden yaşattı” Dernek üyeleri tarafından büyük ilgi gören programda sanatçıya teşekkür eden Nazillili Tarihçi Yazar Etem Oruç, “Bugün yaptığı resimle hem Kurtuluş Savaşı Döneminin o içi burkan acılarını hem de güzelliklerini bizlere anlattı. Resim yapmaktan öte sanki bize resimle beraber, yaşadığımız o acılı günleri çok güzel yansıttı. Kendisine çok teşekkür ederiz” dedi.

“Efelik Kültürünü sanatçımızın yüreği ile yaşadık” Efelerin Ressamı Mustafa Ali Kasap’ı derneklerinde ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Dernek Başkanı Zeki Yavuzak, “Ünü Türkiye dışına da taşan, sayısız ödül ve onur belgesi sahibi Egeli Ressam Mustafa Ali Kasap’ı Nazillili sanatseverlerle buluşturarak deneyimlerinden faydalanmak istedik. Bize, hem anlatılarıyla hem de canlı performansıyla büyük bir ışık tuttu. Efelik kültürünü bize görsel, sanatsal ve edebi yönlerden anlattı. Biz Kurtuluş Savaşımızın yüce değerlerinden olan Efelik Kültürünü sanatçımızın yüreği ile yaşayarak o günlere gittik. Sanatçımız, beynimizde bugüne kadar oluşmayan yeni fotoğraflar oluşturdu. Kendisine canlı performansından, sunumundan ve verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

(AS-İK)

