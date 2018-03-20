Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Efeler'de rahvan at yarışları heyecanı yaşandı İzle

Efeler'de rahvan at yarışları heyecanı yaşandı İzle

-At yarışı alanından genel görüntüler

Yarış Para Ödülü Karavan Kahramanlık At Yarışları 

--Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın alana gelmesi
--At yarışlarından genel görüntüler
--Efeler Belediye Başkanı M. MEsut Özakcan tarafından dereceye giren at sahiplerine ödüllerin takdimi
--Efeler Belediye Başkanı M. Mesut ÖZakcan'ın konuşması
--Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın alandan ayrılması

( AYDIN ) - AYDIN

- Efeler Belediyesi tarafından, Kocagür Mahallesi’nde bu yıl 2.'si düzenlenen rahvan at yarışları, 'Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünde, şehitler anısına yapıldı. Efeler Belediyesi tarafından Kocagür Mahallesi’ndeki yarışlarda; Çanakkale Savaşı'nda Türk askerinin yaşadığı zorlukların yaşanılıp hissedilmesi amacıyla vatandaşlara o dönemde askerlerin tükettiği ‘üzüm hoşafı’, ikram edildi. Türkiye'nin çeşitli illerinden 72 rahvan atın katıldığı yarışlarda dereceye giren at sahipleri Efeler Belediyesi’nce, 6 bin 500 lira ile 1000 lira arasında değişen para ödülü ile ödüllendirildi. Her yıl geleneksel olarak Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü haftasında ‘Çanakkale Zaferi ve Şehitleri ANma haftasında rahvan at yarışlarının yapılacağını belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Çanakkale Savaşları dünyada eşi benzeri olmayan ve görünmeyen bir kahramanlık destanıdır. Şehitlerimizin son karavanası olan hoşaf ve ekmek dağıtılarak Mehmetçiğimizin bu vatanı hangi şartlar altında müdafaa ettiğini hatırlatmak istedik. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sınırlarımızı ve vatanımızı korumak adına Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yürütüyor. Mehmetçiklerimizin burnu kanamadan bu harekatın da zaferle sonuçlanmasını bekliyoruz. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi minnetle anıyoruz" dedi.
Yarış sonunda dereceye giren at sahiplerine Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan tarafından ödülleri verildi.
(MU-İK)
İlgili Foto Galeriler
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!
YPG/PKKnın Çocuk SavşçılarıYPG/PKKnın Çocuk Savşçıları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı