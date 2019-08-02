Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
- Efeler Bosna Hersek'i Büyüledi Haberi

- Efeler Bosna Hersek'i Büyüledi Haberi

Bulgar ekibinin sahneye gelişi

Belediye Başkanı Festival Kışla 

-karadağ ekibinin sahneye gelişi
-türk ekibinin sahneye gelişi
-Bosna ekibinin sahneye gelişi
-Gösteriden detaylar
-nazilli belediye başkanı ve heyeti
-Türk ekibinin gösterisi

( SARAYBOSNA ) - Efeler Bosna Hersek'i büyüledi SARAYBOSNA

- Bosna Hersek'in Konyits kentinde düzenlenen 19’uncu Uluslararası Folklor Festivali'nde Türkiye'yi Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu temsil etti. Efeler, gösterileriyle herkesi büyüledi. Bosna Hersek'in Konyits kentinde bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası Folklor Festivali'nde Türkiye'yi Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu temsil etti. Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Sırbistan ve Endonezya gibi ülkelerden ekipler de festivale iştirak etti. Gecede Türkiye ve Endonezya'dan gelen ekiplerin gösterileri uzun süre alkışlandı. Programa Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu ve beraberlerindeki heyet de iştirak etti. Özcan ve beraberindeki heyet, Bosna Hersek'teki programı çerçevesinde yarın Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Denis Zvizdiç ve çeşitli belediyelerin başkanları ile görüşmeler gerçekleştirecek.
İlgili Foto Galeriler
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Gökçek Anlattı! Gözyaşları İçinde Dinlediler...Gökçek Anlattı! Gözyaşları İçinde Dinlediler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı