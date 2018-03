Efeler Belediyesi uyuşturucu ve siber saldırılara dikkat çekti İzle

-Toplu Fotoğraf Çekimi

-Türk Kadınlar Birliği Aydın Şube Başkanı konuşması

-Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın konuşması

-Konuşmacı İsa Altun'un konuşması

-Plaket takdimi



- Efeler Belediyesi ile Türk Kadınlar Birliği işbirliğinde uyuşturucu ve siber saldırılara dikkat çekti. Emekli Polis, Bilişim Suçları Uzmanı, Bağımlı Danışmanı ve Yazar İsa Altun’un konuşmacı olarak katıldığı “Bir Kereden Çok Şey Olur” adlı seminerde, madde ve teknoloji bağımlılığına dikkat çekildi. Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminere, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ile eşi Gülay Özakcan, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın ile eşi Sevgi Akın, Türk Kadınlar Birliği Aydın Şubesi Üyeleri, Efeler Belediyesi Birim Amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Teknolojinin geldiği noktada yaşanabilen siber saldırıların, ciddi sorun olduğunu belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Siber saldırılar yaşanabilen ciddi sorunlardır. Bu tür durumlarda adli makamlara başvurarak gerekli işlemlerin başlatılmasını sağlıyoruz. Fakat dileriz ki hiç kimse bu konuda zarar görüp, mağdur edilmesin. Ülkemizde yaşadığımız bir başka sorun ise uyuşturucu bağımlılığı. Uyuşturucu kullanımı, ne yazık ki ilkokul çocuklarının yaşlarına kadar indiği bir sorun haline geldi” dedi.

“Çocuklara kahvaltı vererek okula gelmelerini sağladı, spora yönlendirerek kötü alışkanlıklardan koruduk" Efeler Belediyesi olarak uyuşturucu sorunlarının yaşandığı mahallelerde; ailelerle, muhtarlarla ve okul müdürleriyle görüşerek kötü alışkanlıkları engellemek adına tüm imkanları seferber ettiklerini kaydeden Başkan Özakcan,“Bir mahallemizde çocuklar okula bile gitmiyordu ve ciddi bir uyuşturucu kullanımı vardı. Çocuklar evlerinde kahvaltı yapamadıkları için okula gelemiyorlardı. Biz Efeler Belediyesi olarak bu çocuklarımıza her gün kahvaltı vermeye başlayınca; 120 öğrenciden, 10’u okula gelirken, bugün 110 öğrenci okula gelip gitmeye başladı.

Bu çocuklarımıza sporla ilgili aktivite ortamı da oluşturarak, spora yönelterek, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Ciddi anlamda uyuşturucu sorunu yaşayan çocuklarımız bugün basketbol sporuna yöneldi ve her biri üç sayılık atış yapabilen çocuklar haline geldi, yeteneklerini ortaya çıkardılar. Çocuklarımızı her türlü kötü alışkanlıktan korumak için imkanlarımızı sonuna kadar kullanarak, çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Emekli Polis, Bilişim Suçları Uzmanı, Bağımlı Danışmanı ve Yazar İsa Altun, seminer boyunca akıcı üslubuyla, kendi deneyimlerini aktararak, katılımcıların madde bağımlılığı konusunda bilinçlenmesini sağladı. Program sonunda; Altun’a Türk Kadınlar Birliği Aydın Şubesi tarafından teşekkür plaketi verilirken, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ise, ‘Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır denilir, kahvenizi içerken bizleri hatırlarsınız” diyerek, İsa Altun’a kahve fincanı hediye etti.