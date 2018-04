Efeler Belediyesi otizme mavi ışık yaktı

-Genel görüntüler

-Otizm Spor Eğitim Merkezi Sorumlusu Mehmet Çoban'ın konuşması

-Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın konuşması

-Roman Bandosu şarkıları

-Genel görüntüler

-Otizmli çocuğun şiir okuması

-Protokol üyelerinin el izlerini beyaz zemine basmaları

-Başkan Özakcan'ın alandan ayrılması



( AYDIN ) AYDIN



- Efeler Belediyesi 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle ‘Otizm Şenliği’ düzenlendi.

‘Otizme Mavi Işık Yak’ sloganlı mavi tişört giyen çocuklar gün boyu kendileri için hazırlanan etkinlikte doyasıya eğlendi. Adnan Menderes Mahallesi’ndeki Otizm Spor Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, eşi Gülay Özakcan, Başkan Yardımcıları Belgin Alpdoğan, O. Derya Tıkır, Belediye Meclis Üyesi Sıdıka Fahlioğulları, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Sedat Uygun, belediye birim müdürleri, çocuklar ve aileleri katıldı.

Efeler Belediyesi Roman Bandosu eşliğinde başlayan şenliğin açılış konuşmasını yapan Efeler Belediyesi Otizm Spor Eğitim Merkezi Sorumlusu Mehmet Çoban, merkezde 80 öğrenciye hizmet verdiklerini belirtti.

Çocukların her birinin kendileri için çok değerli olduğunu kaydeden Çoban, “Çocuklarımızın hepsi birbirinden özel ve değerli. Bu çocuklar benim, bizim, hepimizin çocukları. Çocuklarımızın ellerinden tutulmaya ve sabır gösterilmesine ihtiyaçları var. Çünkü onlar özel çocuklar” diye konuşarak böyle bir imkanı sunduğundan dolayı tüm otizmli çocukların aileleri adına Belediye Başkanı Özakcan’a teşekkür etti. “Her 68 çocuktan biri otizmli olarak doğuyor” Efeler Belediyesi olarak toplumun her kesiminin sorununu kendi sorunları olarak gördüklerini ve günümüzde doğan her 68 çocuktan birinin otizmli olarak dünyaya geldiğini belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “1985 yılında iki bin 500 doğumdan biri 2001 yılında iki yüz elli doğumdan biri, 2013 yılında 88 doğumdan biri otizmli doğarken, günümüzde doğan her 68 çocuktan biri otizmli olarak doğmakta. Bu rakamlar ülkemizde otizmle ilgili sorunun ne kadar giderek artan bir sorun olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. O nedenle otizmli çocuğu olan her ailenin çocuklarını kendi çocuğumuz kabul ederek bu sorunları aşmak ve çocuklarımızı eğitim ile yaşama kazandırmak istedik. Bu nedenle Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek belediye bünyesinde kurduğumuz Otizm Spor Eğitim Merkezimizi sizlerin hizmetine sunduk. Otizmli çocuklarımızı yaşama bağlamak, onları eğiterek aileleri ile birlikte daha mutlu bir yaşam sunmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Başkan Özakcan’ın konuşmasının ardından otizmin simgesel rengi olan mavi renkte ve önlerinde ‘Otizme Mavi Işık Yak’ sloganlı tişörtler giyen çocuklar gün boyu kendileri için hazırlanan özel şişme oyun gruplarında doyasıya eğlendi. Zeybek gösterilerinin ardından keşkek, pilav ve ayran ikram edildiği etkinlik günün ilerleyen saatlerine kadar devam etti.