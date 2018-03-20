Efeler Belediyesi'nden 'Zeytin Dalı Harekatı'na zeytin fidanı ile destek

-röportajlar

-detaylar



( AYDIN -HD) AYDIN



- Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na, Efeler’de zeytin fidanı dağıtarak destek verdi. Efeler ilçesindeki farklı mahallelerde Efeler Belediyesi ekiplerince 2 bin 500 adet zeytin fidanı dağıtıldı. Zeytin fidanı alan vatandaşlar, bu fidanları Mehmetçik adına bahçelerine dikeceklerini belirterek, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan’a teşekkür ettiler. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Ülkemiz sınır ötesi bir harekatın içinde bulunuyor. Zeytin Dalı Harekatı olarak adlandırılan sınırlarımızın ve vatanımızın korunmasına yönelik, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, sınırlarımızın ötesinde bir harekatı söz konusu. Kahraman ordumuza, hiçbir askerimize zarar gelmeden, bundan sonraki süreçte hiçbir Mehmetçiğimizin burnu kanamadan ülkemize dönmelerini ve bu harekatın zaferle sonuçlanmasını diliyorum. Binlerce teröristin etkisiz hale getirildiği bir ortamda ne yazık ki Mehmetçiklerimizden de kayıplarımız oluyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Türk Milletine sabır ve baş sağlığı diliyorum. İçinde bulunduğumuz ‘Ağaç Bayramı’ vesilesiyle, Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak amacıyla zeytin fidanı dağıttık. İlk etapta 2 bin 500 adet fidan dağıttık. Vatandaşlarımızın bahçelerinde kök salacak fidanlar Mehmetçikler adına dikiliyor” dedi.



