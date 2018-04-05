Efeler Belediyesi'nden okuma-yazma seferberliğine destek

-Okuma Yazma Kursu Eğitmeni İlhan Tutak röportaj

-Bebeği ile kursa gelen kursiyer İnci İdiz röportajı

-Kursiyer Resime Güven röportajı

-Kursiyerlerle röportajlar



( AYDIN -HD) AYDIN



- Efeler Belediyesi’nin ilçede başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında; belediyeye ait Ata Mahallesi Kültür Evi’nde düzenlenen okuma yazma kursuna devam eden 30 kadın okuma yazma öğrenmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma-yazma seferberliğine Aydın'ın Efeler ilçesinden destek geldi. Efeler Belediyesi ve Efeler Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen Efeler Belediyesi Okuma Yazma Kursu'nun Eğitmeni İlhan Tutak, yaşları 25 ile 65 arasında değişen kursiyerlerin 3 ay içinde kursu tamamlayıp belge alabileceklerini ifade ederek, şöyle konuştu: “2 Mart 2018 tarihinde kursumuza başladık. 120 saat ders vereceğiz. 120 saatin sonunda büyük bir grup okuma yazmaya geçecek. Arkadaşlarımızın büyük bir kısmı belgesini alacak, hatta diploma almaya bile hak kazanacaklar. 2’inci aşamayı da başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz diplomalı olacaklar.” Kurs hakkında bilgiler veren Eğitmen Tutak, sözlerine şöyle devam etti: “İlk dersimiz okuma yazma bilmemenin zorluklarıydı. Bunu kendi aramızda konuştuk. Hepsi çok zorluk çekiyordu. Kurs bitiminde hepsi hastaneye tek başlarına rahatça gidebilecek, oradaki işlemleri rahatça yapabilecek hale gelecekler.” Bebeği ile kursa geliyor Kursiyerlerden 3 kız çocuk annesi 27 yaşındaki İnci İdiz, bir buçuk yaşındaki kızıyla birlikte okuma yazma kursuna devam ediyor. Okuma yazma öğrenme sürecinde eşinin de kendisine destek olduğunu belirten İdiz, “Okuma yazma öğrenebilmek için çocuğumla birlikte kursa devam etmeye çalışıyorum. İnşallah diplomamızı alırız. Okuma yazması olmayanların bu kursa gelmesini tavsiye ediyorum. Hem öğretmenimize hem de bize bu imkanı sağlayan Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan’a teşekkür ediyorum” dedi.

65 yaşında öğrendi 65 yaşından sonra okuma yazmaya öğrenmeye başlayan Resime Güven ise, yaşadıklarını şöyle ifade ediyor: "Benim bir kızım öğretmen, diğeri ise İnşaat Mühendisi. Ama benim okuma yazmam yoktu. Babamız ‘kız çocukları okula gitmez’ dedi ve okutmadı. Okuma yazma bilmeden olmuyor. Televizyonda Cumhurbaşkanımız ve eşinin okuma-yazma seferberliği başlattığını öğrendik. Sonrasında Efeler Belediyesi'nin okuma yazma kursu olduğunu öğrendik ve başladık. Bize bu imkanı sağlayan emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"

