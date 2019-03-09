Efeler Belediyesi İncedal'ın hayalini gerçekleştirdi Haberi

-Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın alana gelişi

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Davazlı Süleyman İncedal'ın konuşması

-Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Şükrü Öksüz'ün konuşması

-Tepecik Mahalle Muhtarı Mevlüt Başak'ın konuşması

-Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın konuşması

-Parkın açılış kurdelesinin kesilmesi

-Parktan genel görüntüler



( AYDIN ) AYDIN



- Efeler Belediyesi tarafından Tepecik Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve yaşayan şair, ozan Davazlı Süleyman İncedal’ın adının verildiği park, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Aydın sevdalısı, yaşayan ozan Davazlı Süleyman İncedal,” Ölmeden önce en büyük hayalim gerçekleşti” dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Aydın aşığı; ‘ölmeden önce en büyük hayalim gerçekleşti’ diyen Davazlı Süleyman İncedal, hayalinin gerçekleşmesini sağlayan başta Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, Aydın’ı anlatan bir şiir okudu. Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Şükrü Öksüz, her zaman kendilerini destekleyen, kültür ve sanata verdiği değerden dolayı Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a teşekkür ederek Başkan Özakcan’a yazmış olduğu iki şiirini davetlilerle paylaştı. Tepecik Mahalle Muhtarı Mevlüt Başak, Başkan Özakcan hizmet adamıdır diyerek 5 yıl boyunca bir muhtar olarak birliktelik ve dayanışma içerisinde çalıştıklarını söyledi.



Başak,” Açılışını yapacağımız park alanı konut alanıydı. Ama Tepecik Mahallemizin de parka ihtiyacı vardı. Başkanımın cevabı ise ben paradan ziyade hizmeti seviyorum, bana halka hizmet lazım dedi.

Yani Efeler Belediye Başkanımız Mesut Bey öyle hizmet sevdalısı, öyle mütevazi bir insan. Kendim ve Tepecik halkı adına kendisine verdiği tüm hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Efeler Belediyesi’nin yoktan var edilen bir belediye olduğunu hatırlatarak konuşmasını yapan Başkan Özakcan, “Aydın’ın büyükşehir oluşu ile Efeler ilçemiz, Efeler Belediyemiz kurulmuştur. Biz, yoktan bir belediyeyi var ettik. Masamız sandalyemiz, oturacak yerimiz, bir kazma küreğimiz bile yokken bugün otuzu aşkın iş makinemizle, üç yüz bine yaklaşan nüfusa hizmet veren bir belediye konumundayız. 5 yıldan buyana ilaçlamadan temizlik hizmetlerine, mezarlık hizmetlerinden tüm yetki ve sorumluluk alanımızdaki hizmetlerimizi hiç aksatmadan yerine getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Bundan dolayı da Aydın halkımız nezdinde yüzde seksenlere ulaşan bir memnuniyet ve güven oluşturduk. Belediyemizi de demokrasimizin gereği olan şart ve kurallarla yönettik. Üç ayrı partiden gruplarımızın olmasına karşın bütün meclis üyelerimizle birlikte ortak akılla yönettik. 5 yıl boyunca bütün gündem maddelerimiz bizim yüzde doksan dokuzu oy birliği ile geçti. Bugüne kadar hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadık. Din, dil, ırk, renk, mezhep ayrımı yapmadık. 300 bin yurttaşımızı kucaklayarak, muhtarlarımızla kardeşlik içerisinde olduk. Hizmetlerimizi de muhtarlarımızın ihtiyaç, talepleri doğrultusunda anında yerine getirmeye çalıştık. Tüm meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte, Efeler Belediyesi çalışanlarımızla birlikte vicdani huzur içinde geçtiğimiz 5 yıllık görev süremizin sonuna geldik” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesine müteakip Davazlı Süleyman İncedal Parkı vatandaşların hizmetine sunuldu. Davazlı Süleyman İncedal kimdir? 1935 yılında Denizli’nin Tavas ilçesinde doğmuştur. İlkokulu Tavas’ta bitirmiştir. Askerliğini jandarma çavuşu olarak tamamlamıştır. Şiirle uğraşmaya askerlik yıllarında başlamış, ilk şiir kitabını 1994 yılında çıkarmıştır. İçimden, Yolcuyum, Ömür Törpüsü, Taşlamalar, Ömür Bahçesi adlı şiir kitapları vardır. Şairin şiirleri Gazete Hürsöz, Aydın Güzelhisar, Aydın Bakış, Yeni Kıroba, Yeni Ege gibi gazetelerde; Sevgi Yolu, Bizim Ece ve Aydın Efesi gibi dergilerde ve çeşitli antolojilerde yayınlanmıştır. Yerel televizyonlarda ve TRT Haber’de ‘ Ömür Dediğin ‘ programına katılmıştır. Şiirlerinden üç tanesi bestelenmiştir. Şair Davazlı Süleyman İncedal Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği üyesi, Aydın Aşıklar ve Ozanlar Derneği’nin kurucu üyesi, Egeli Araştırmacı ve Yazarlar Birliği(EGAY-DER) vakfının üyesidir. Şair evli ve altı çocuk babası olup halen Aydın’da ikamet etmektedir.

