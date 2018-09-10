Efeler Belediyesi GES projesi start aldı



- Efeler Belediyesi tarafından başlatılan Güneş Enerji Santrali (GES) projesi için çalışmalar başladı.

Dalama Mahallesi'ndeki belediyeye ait 15 dönümlük bir arazide hayata geçecek olan GES projesinde son aşamaya gelindi. İhalesi gerçekleştirilen proje 120 gün sonra enerji üretir hale gelecek. Santralin kurulacağı arazide incelemelerde bulunan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Meclis kararı ile onaylanan proje sayesinde temiz enerji üretiminin yapılacağını kaydeden Başkan Özakcan, "Güneşi bol bir memlekette yaşıyoruz ve bundan da en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz. Projemiz 4-5 aya kadar tamamlanarak enerji üretmeye başlayacak. Temiz enerji üretecek tesisimizle çevreyi de korumuş olacağız" diye konuştu.

Tesisde 890 kWh bir elektrik üretimi sağlanacak olduğunu sözlerine ekleyen Özakcan böylesine önemli bir projeyi hayata geçirdikleri için de mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

