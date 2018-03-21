Edremit zeytinyağına coğrafi işaret tescili - BALIKESİR
- Zeytinyağı coğrafi işaret tanıtım toplantısı detayları - RöportajlarEdremit zeytinyağına coğrafi işaret tescili - Balıkesir 'in Edremit ilçesinin zeytininden sonra zeytinyağı da coğrafi işaret olarak tescillendi - Edremit Ticaret Odası Başkanı Salon: - "Tüketiciler Avrupa ve Türkiye'nin verdiği coğrafi işaret hologramına dikkat etmeli. Bu hem tüketicinin güvenilir ürünü tüketmesi hem de bizim o ürünü daha rahat pazarlayabilmemiz adına önemli"BALIKESİR (AA) - Edremit Ticaret Odasının girişimiyle, ilçede üretilen zeytinyağı coğrafi işaret olarak tescillendi. Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon, Güre Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen toplantıda, ilçede üretilen zeytinyağının tescillenmesinin yöre üreticisi ve tüketici için son derece önemli olduğunu söyledi.
Oda olarak ürünün arkasında durmaları gerektiğini ifade eden Salon, "Tüketiciler, Avrupa ve Türkiye'nin verdiği coğrafi işaret hologramına dikkat etmeli. Bu hem tüketicinin güvenilir ürünü tüketmesi hem de bizim o ürünü daha rahat pazarlayabilmemiz adına önemli." dedi. - "Markalı ihracat cazibeli hale getirilmeli"Edremit Ziraat Odası Meclis Başkanı Cahit Çetin de markalaşma konusunda daha yaygın bir politika izlenmesine ve devlet desteklerine ihtiyaç olduğunu ifade etti. Zeytincilik sektörü olarak özellikle promosyon ve tanıtım destekleriyle markalı ihracatın cazibeli hale getirilmesinde devletin katkısını beklediklerini dile getiren Çetin, şunları kaydetti: "Bu coğrafi işaret tüketicinin güvenli gıdaya ulaşması açısından çok önemli. Coğrafi işareti olmayan ürünlere itibar edilmediği ortamda, tüketiciye ulaşmada güvenin sağlanması ve bölgesel farklılıkları tüketiciye sunmak önem arz ediyor. Çünkü zeytin ve zeytinyağı yetiştiği bölgenin coğrafi şartlarına, iklim özelliklerine, bitkisel yapısına uygun bir şekilde aromatik değer kazanır. Edremit Ticaret Odasının aldığı bu coğrafi işaret çok büyük anlam ifade ediyor." Balıkesir Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi Başkanı Mehmet Hakkı Semerci de "Coğrafi işaret bir bölgenin ürününü korumada ve gelecek nesillere aktarılmasında çok önemli. Edremit, zeytin ve zeytinyağı sektörünün en üst kademesinde yer alan ilçedir. Hem nitelik hem nicelik açısından. Kalite açısından bu bölgenin yağlarının çok farklı özelliklere sahip olduğu bilinmektedir." diye konuştu. Edremit'te yaklaşık 200 bin dekar alanda 3 milyon zeytin ağacı bulunuyor ve yılda 70 bin ton zeytin ve yaklaşık 14 bin ton zeytinyağı üretiliyor. İlçede üretilen zeytin için de 2014 yılında coğrafi işaret tescil belgesi alınmıştı.