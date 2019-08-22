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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Edremit'te yangın - BALIKESİR Haberi

Edremit'te yangın - BALIKESİR Haberi

- Olay yerinden görüntülerEdremit Körfezi'nde sazlık alanda yangın - İtfaiye ekipleri, Edremit ilçesinde deniz kıyısına yakın sazlık bir bölgede çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyorBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.İlçenin deniz kıyısına yakın sazlık bir alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.Karadan arazözlerle yürütülen söndürme çalışmalarına, helikopterle de destek veriliyor.Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Deniz Kıyısı Helikopter Trol 

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