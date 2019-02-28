Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Şubat 2019 Perşembe günü yayınlandı
Edremit’te polisten kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

Edremit’te polisten kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

Baskından görüntüler

Elektronik Sigara Fabrika Tahkikat Polis Ekipleri Kaçak Sigara 

-Yakalanan ürünlerin sergilenmesi

( BALIKESİR ) BALIKESİR

– Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis ekipleri evini adeta tütün fabrikasına çeviren bir kişinin dairesine baskın düzenledi.
Edinilen bilgiye göre, Edremit Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı sigara ticaretini önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında Gaziilyas Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde kompresörlü makine ile makaronlara tütün basarak sigara üretimi yapıldığını tespit etti. Polis yaptığı baskında bir adet elektronik sigara sarma makinası, bir adet kompresör, 55 kilogram kıyılmış tütün, 6 bin 880 adet içi doldurulmuş makaron, 374 bin 400 adet içi boş makaron ele geçirilirken olayla ilgili olarak M.Ç. isimli kişi gözaltına alınarak tahkikatın sürdüğü öğrenildi. Polisin gümrük kaçağı sigara ticaretini önlemeye yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı