Edremit’te kadın cinayeti

--Olay yeri detaylar

--zanlının hastaneye sevk edilmesi eli sarılı

--Ölen kadının fotoğrafı



( BALIKESİR )- Kadın arkadaşını av tüfeği ile öldüren zanlının tüfeği ateşleme sırasında parmağı koptu BALIKESİR



- Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kişi, arkadaşı olduğu ileri sürülen kadını av tüfeği ile öldürdü.Edinilen bilgiye göre, olay Kapıcıbaşı Mahallesi Çayiçi Caddesi 93. Sokak’taki 2 katlı binanın üst katında meydana geldi.İddia göre, fırıncılık yapan 46 yaşındaki Mehmet Biçer isimli kişi ile kadın arkadaşı olduğu ileri sürülen 35 yaşındaki Nazan Can arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Biçer av tüfeği ile Nazan Can'a ateş etti. Kalbinden vurulan kadın olay yerinde can verdi. Bu sırada parmağı kopan ve polisi arayan zanlı polis tarafından gözaltına alındı. Adli kontrol için hastaneye götürülen katil zanlısı parmağının ateş sırasında kopması nedeniyle Balıkesir’e sevk edilirken zanlının alkollü olduğu öğrenildi.Cinayet nedeniyle polis, Çanakkale bağlantılı ana yolu trafiğe kapattı. Ceset ise savcılık incelemesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Cinayet ile ilgili polisin incelemesi sürüyor.



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