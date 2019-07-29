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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Edremit’te inşaatın 3. katından düşen işçi öldü

Edremit’te inşaatın 3. katından düşen işçi öldü

İnşaat detayları

Polis Hastane Sağlık Ekibi Gesi 

-Polis inceleme detayları

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde inşaatın üçüncü katından düşen bir kişi öldü. Edinilen bilgiye göre, Bayram S. (55), Gazicelal Mahallesi’nde bulunan bir site inşaatında çalıştığı sırada dengesini kaybederek 3. kattan düşerek ağır yaralandı. İnşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan inşaat işçisi Sarı, 112 ambulansı ile hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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