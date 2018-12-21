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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Edremit'te anaokulu öğrencileri karla tanıştı - BALIKESİR

Edremit'te anaokulu öğrencileri karla tanıştı - BALIKESİR

- Kamyonetle getirilen karın okulun bahçesine dökülmesi - Çocukların kar ile oynamaları - Kardan adam yapımı - RöportajlarEdremit'te anaokulu öğrencileri karla tanıştıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit'teki bir kreşin öğrencileri, Kazdağları'ndan kamyonetle getirilen ve okul bahçesine dökülen karla tanıştırıldı.Hayatlarında ilk kez kar gördüğünü ifade eden öğrenciler, kartopu oynayıp kardan adam yaptı.Kreşin müdürü İsmail Akçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye kar yağmadığı için Kazdağları'ndan kar getirttiklerini söyledi.

Çocukları kardan adam ve kartopu ile tanıştırmak istediklerini belirten Akçe, "Okulun bahçesine kamyonetteki kar boşaltıldı. Çocuklar kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Çocuklar da biz de mutlu olduk." dedi.
Akçe, her yıl aynı etkinliği gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Kardan Adam Öğrenciler Okul Bahçesi 

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