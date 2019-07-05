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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Edremit'te 74’lük yankesici yakalandı - BALIKESİR

Edremit'te 74’lük yankesici yakalandı - BALIKESİR

- Yankesici olduğu ileri sürülen Osman Y.'nin paraları sayması güvenlik kamerasında - Dolmuşlarda yankesicilik yaptığı iddia edilen 74 yaşındaki Osman Y.'nin adliyeye getirilmesi. - Adliye detayları. Balıkesir 'de 74 yaşındaki yankesicilik şüphelisi yakalandı - Edremit - Akçay yolcu minibüslerinde yankesicilik yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde minibüslerde yankesicilik yöntemiyle para çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.Polis ekipleri, Edremit ilçe merkezi ile Akçay Mahallesi arasında yolcu taşıyan minibüslerde son günlerde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.Minibüslerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, araçlarda mağdurların yanlarında oturan zanlının kimliğinin Osman Y. (74) olduğunu belirledi.Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Osman Y. hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunduğu öğrenildi.Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Akalan Güvenlik Kamerası Hapis Cezası Yolcu Minibüs Hırsız 

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