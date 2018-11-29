Edremit Körfezi’nde kuvvetli yağış - BALIKESİR Haberi
- Yıkılan duvar detayları - Enkaz kaldırma çalışmaları - İstinat duvarının yıkıldığı alandan ve okul detaylarıEdremit Körfezi’nde kuvvetli yağış Balıkesir ’in Edremit Körfezi’nde Salı gününden beri aralıklarla etkili olan yağışlar nedeniyle Edremit ilçesinde bir okulun istinat duvarı bahçe içine çöktü.BALIKESİR (AA) - Alınan bilgiye göre ilçenin Atatürk Mahallesi’nde bulunan Şehit Kadir Altınöz İlk ve Ortaokulunun bahçesinin istinat duvarı sabaha kadar devam eden kuvvetli yağmura dayanamayarak gece bilinmeyen bir saatte çöktü.Atatürk Mahallesi Muhtarı İrfan Kolçak, “Bölgemizde Salı gününden beri aşırı yağmur vardı. Dün öğlenden itibaren de saatteki hızı 55 - 60 kilometreye kadar ulaşan poyraz fırtınası da etkili olunca bölgemizde olumsuzluklar yaşandı. Okulumuzun duvarları özellikle dün gece şiddetini artıran yağmura daha fazla dayanamayarak çöktü” dedi. 15 gün önce yapıldığı öğrenilen istinat duvarının sabaha karşı çökmesinin olası bir faciayı önlediğini kaydeden veliler, müteahhit firma hakkında dava açacaklarını söylediler.İstinat duvarını yapan müteahhit firma yetkilileri olay yerine gelerek duvar enkazını kadırmak için çalışmalara başladı.