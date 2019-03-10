Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkanı Çiçekli: “Bizim elimiz hizmet kokuyor, sizin eliniz kan kokuyor”

-Atıf Çiçekli'nin konuşması

-Ayran aşı ve ekmek arası balık dağıtımı



( VAN ) VAN



- Van’ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, 2 yılda Edremit'te yapılan yatırım miktarının 183 milyon TL olduğunu belirterek, “Şimdi bize, ‘sizin eliniz kan kokuyor’ diyorlar. Ya bizim elimiz hizmet kokuyor, sizin eliniz kan kokuyor” dedi.

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 'Geleneksel Ayran Aşı Balık Başı' festivalinin bu haftaki durağı Şabaniye Mahallesi oldu. Van Denizi ve Van balığının tanıtılması amacıyla Şabaniye Mahallesi'nde düzenlenen 'Geleneksel Ayran Aşı Balık Başı' şenliği büyük katılımla gerçekleşti. Yoğun ilgi gören şenlikte konuşan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, 2,5 yıldır Edremit halkına hizmet ettiklerini söyledi.



Konuşmalarını slayt sunum eşliğinde yapan ve hizmetlerini anlatarak sürdüren Çiçekli, “Belediyeyi durduk yere almadık. Demokratik süreçlerde işlemediği için devraldık. İşler, normalde belediyelerin hizmet etmesi şeklinde devam etmesi gerekiyordu. Ama ne yazık ki böyle gitmedi. Sizlere düzenli olarak yerel hizmetlerin sunulması gerekiyordu, ama sunulmadı. Yollarınızın açılması gerekiyordu, açılmadı. Asfaltların yapılması, kanalizasyonların düzeltilmesi, doğalgazın çekilmesi gerekiyordu, çekilmedi” dedi.

“Bu yardımlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yardımlarıdır” 3-4 yıl önce Van’da yaşanan olumsuzluklardan ve açılan hendeklerden de bahseden kayyum Çiçekli, Şabaniye Mahallesi’ne iki yıl içerisinde 9 milyon TL’den fazla yatırım yaptıklarını söyledi.



Yapılan yatırım ve hizmetlerin Avrupa Birliği ve Dünya Bankası’ndan geliyormuş yalanına da tepki gösteren Çiçekli, “Bu yardımlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yardımlarıdır. Bu yardımlar vergilerle toplanan bütçeden gelen yardımlardır. Böyle bir yalan olabilir mi? Allah izan versin, insan bir yalan atarken ölçülü atar. Birinci ağızdan söylüyorum, Allah rızası için, ‘Bir fasık size bir yalan haber getirdiğinde araştırın’ diyor Allah. Bakın, her şeyin temeli ekonomik. Belediyeyi ilk devraldığımızda 8,5 milyon TL borcu vardı. Kamu borçlarıyla beraber 13,5 milyon TL borçla devraldık. 2017-2018 yılı için toplam belediyenin bütçesinden yatırıma kullanabileceğimiz para 27 milyon TL'dir. Gerçekleştirdiğimiz toplam yatırım miktarı 183 milyon TL'dir. Belediyenin toplam bütçesiyle yapabileceğimiz toplam yatırım 27 milyon TL iken, 2 yılda Edremit'te yapılan yatırım miktarı 183 milyon TL'dir. Aradaki fark 156 milyon TL” ifadelerini kullandı. Emanetin doğru ellerde yönetilmesinin farkının 156 milyon TL yatırım olduğunu da anlatan Başkan Vekili Çiçekli, “Biz eğer huzur, güven, gelecek, umut, yatırım arzu ediyorsak buna göre hareket edeceğiz. Kavga, çatışma, sokaklarda bombaların patlaması, bayram günü Beşyol’da bombanın patlaması ve diğer nice talihsizlikleri arzu ediyorsak ki bunları hiçbirimiz arzu etmiyoruz. Bunları kıyaslayabilesiniz diye anlatıyorum” diye konuştu.

“Bizim elimiz hizmet kokuyor, sizin eliniz kan kokuyor” Terör örgütü PKK’ya da tepki gösteren Başkan Vekili Çiçekli, “1984’ten bu zamana kadar bu alçak terör örgütü; devletimize, milletimize, sizlere, hepimize zulmetti. Şimdi Ermenilerin yaptığı gibi hem zulmediyorlar, hem de daha sonra ‘bizlere zulmettiler’ diyorlar. Bu alçak terör örgütü ve onların uzantıları da yıllarca sizlere ve bizlere zulmettiler, çocuklarınızı işsiz bıraktılar, sizleri huzursuz ettiler. Van denilince, bölge denilince akla hep terör geliyordu. İstihdam gelmedi, turizm gelmedi, huzur gelmedi. Niye? Bunların yüzünden gelmedi. Şimdi bize, ‘sizin eliniz kan kokuyor’ diyorlar. Ya bizim elimiz hizmet kokuyor, sizin eliniz kan kokuyor. Utanmadan yalan söylemeyin. Bizi dinlediklerini, izlediklerini biliyoruz. Size söylüyorum, zannetmeyin ki meydan boş” şeklinde konuştu Yapılan konuşmaların ardından Başkan Vekili Çiçekli, vatandaşlara ekmek arası balık ve ayran aşı dağıttı.



