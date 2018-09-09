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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı - BALIKESİR Haberi

Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı - BALIKESİR Haberi

- Törenlerden detaylarEdremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı - Kutlamalarda Körfez Sportif Havacılık Kulübünden pilot Mustafa Gürer, Sirius eğitim uçağıyla gösteri uçuşu yaptıBALIKESİR (AA) - Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı, düzenlenen törenlerle kutlandı.Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra halk oyunu gösterileri yapıldı.Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, "Edremit 797 gün işgal altında kaldıktan sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan milli mücadelede Kaymakam Şehit Hamdi Bey ve vatanseverlerin mücadelesi sonucu 9 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtarılarak özgürlüğüne kavuşmuştur." dedi.
Kutlama törenlerinde daha sonra Körfez Sportif Havacılık Kulübü'nden pilot Mustafa Gürer, Sirius TL 3000 tipi eğitim uçağıyla tören alanının üzerinden uçarak kısa bir gösteri yaptı.Atlı süvarilerin 19. Motorlu Piyade Tugayı ve İlçe Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç'a Türk bayrağını teslim etmesinin ardından törenler resmi geçitle sona erdi.

Vatansever Saygı Duruşu Düşman İşgali Eğitim Uçağı Gösteri Uçuşu 

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