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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Edremit'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 96. Yılı - BALIKESİR

Edremit'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 96. Yılı - BALIKESİR

- Eski Edremit Fotoğrafları sergisi - TRT Sanatçılarının Edremit Türkülerini seslendirmesi - Belediye Başkanı Kamil Saka'nın konuşmasıEdremit'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 96. YılıEdremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı, kutlamaları “Eski Edremit Fotoğrafları” sergisi ve Edremit Türküleri” konseri ile sona erdi.BALIKESİR (AA) - İlçenin sabah başlayan düşman işgalinden kurtuluşunun 96.’ıncı yıldönümü kutlama törenleri akşam da Faruk Serpil Parkı içerisinde açılan “Eski Edremit Fotoğrafları” sergisi ve belediyenin katkıları ile 3 yıl süren çalışmalarda ortaya çıkan “Edremit Türküleri” konseri ile tamamlandı.TRT sanatçıları tarafından seslendirilen ve ilk kez dinleyici ile buluşan “Edremit Türküleri” konseri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka konserde yaptığı konuşmada, “3,5 yıl kapı kapı dolaşılarak, didik didik ederek nu eserler ortaya çıkarıldı. Edremit için geçmişini bilmemek gelecek adına doğru adım atamamak demektir. Onun için biz geçmişten gelen türkülerimizin geleceğe de yansıtılması adına böyle bir çalışma yaptık. Bu çalışmada emeği geçenlere, kaynak kişilere de bu türküleri aktardıkları için teşekkür ediyorum. Daha önümüzdeki yıllarda daha nice türküleri gün yüzüne çıkartmak nasip olsun” dedi.
Konser sonunda 3 yıl süren çalışma sonucu derlenerek bir kitap ve CD’de toplanan ilçede unutulmaya yüz tutmuş sözlü ve sözsüz halk ezgilerinin yer alan “Edremit Türküleri” kitabı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Düşman İşgali İşgal 

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