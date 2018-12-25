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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Edremit'e kardeş kentten ziyaretçiler geldi - BALIKESİR

Edremit'e kardeş kentten ziyaretçiler geldi - BALIKESİR

- Belediye ziyaretinden detaylarEdremit'e kardeş kentten ziyaretçiler geldiBALIKESİR (AA) - Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, belediyenin kardeş şehri olan Bulgaristan'ın Madan Belediye Başkanı Fahri Molaysenov ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.Madan Meclis Başkanı Behcet Sirakov, meclis üyeleri ve belediye görevlilerinden oluşan 27 kişilik heyetle ilçeye gelen Madan Belediye Başkanı Fahri Molaysenov, Kamil Saka'yı makamında ziyaret etti.Saka, burada yaptığı konuşmada, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Belediye Başkanımız Fahri Molaysenov ve bölgenin Milletvekili Hayri Sadıkov benim kardeşlerim gibiler. Kardeşlerimizle bir arada olmaktan son derece mutluyum. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' sözü doğrultusunda karşılıklı diyalog içerisinde kardeşliğimizi ve işbirliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Fahri Malaysenov ise yeniden Türkiye'de ve Edremit'te bulunmaktan mutlu olduklarını aktararak, "Uzun yıllara dayanan kardeşliğimizin göstergesi olarak bizleri misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz. Birlikte ortak çalışmalar yapmaktan mutlu olacağız. Sizleri de Bulgaristan'a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Ziyarette karşılıklı işbirliği içerisinde ortak projeler oluşturulması ve Avrupa Birliğinin ilgili birimlerine sunulması hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.Bulgar heyet, resmi görüşmelerin ardından Edremit'te ilçenin tarihi ve doğal mekanlarını gezdi.

Alışveriş Diyalog Gesi Ziyaretçiler Şili 

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