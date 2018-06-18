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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Edremit’e 3 dakika yetti, yollar göle döndü

Edremit’e 3 dakika yetti, yollar göle döndü

Dosya içinde klip olarak atıldı.

Sağanak Yağmur 

-pazar yerini çeviremedim

( BALIKESİR )- Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan pazaryerini su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle yollar dakikalar içinde göle döndü. Su birikintisinin içinden ilerlemeye çalışan yaya ve sürücüler ise zor anlar yaşarken, vatandaşlar kaldırım kenarlarına sığındı. İlçede aniden bastıran sağanak yağmur ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle bazı caddeler, adeta göle döndü. Cumhuriyet Mahallesi’nde kurulan pazaryerini ise su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadılar. Bazı caddelerde vatandaşlar kendi imkanları ile giderleri açarken, yaklaşık 15 dakika süren yağmur sonrası sular çekilmeye başladı.

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