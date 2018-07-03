Edremit'de trafik kazası: 8 yaralı - BALIKESİR Video
- Güre Mahallesi Orman kampı mevkisindeki kaza yeri - Kazaya karışan minibüs ile hafif ticari araçtan detay - 112 Acil Servis ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi - Trafik polislerinin yol kontrolü sağlaması Balıkesir 'de trafik kazası: 8 yaralıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.Lütfü Kaya yönetimindeki 34 EF 9981 plakalı minibüs, Güre Mahallesi Orman kampı mevkisinde İlyas Sülünoğlu idaresindeki 22 BF 919 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 60 metre savrulan hafif ticari araç kaldırıma çarparak durabildi.Kazada minibüste ve hafif ticari araçta bulunan 8 kişi yaralandı.Yaralılardan 5'i 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı, 3 kişinin ise tedavisi ayakta yapıldı.