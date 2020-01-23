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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Edremit Belediyesi’nden karne hediyesi robotik kodlama eğitimi İzle

Edremit Belediyesi’nden karne hediyesi robotik kodlama eğitimi İzle

Robotlar

Matematik Karne Hediyesi Eğitim Öğretim Yılı Mühendislik Öğrenciler 

-Eğitmen ile röp.
-Detay görüntüler

( BALIKESİR )- Başkan Arslan: “Tüketen değil üreten nesil” BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit Belediyesi öğrencilere 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci yarısının tamamlanmasıyla öğrencilere yarıyıl hediyesi verdi. Robotik kodlama atölyesinde eğitim hakkı kazanan çocuklara altı ay temel robotik kodlama eğitimi veriliyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, eğitim öğretim yılının birinci yarısının tamamlanmasıyla öğrencilere karne hediyesi verdi. Edremit'te faaliyet gösteren KT Robotics Kodlama Atölyesi’nde çocuklar robotik setlerle bilim, fen, matematik, mühendislik kavramlarını keşfederek tasarım yapmayı öğreniyorlar. Ücretsiz olarak düzenlenen ve yoğun talep nedeniyle kura çekilişi sonucu 50 çocuğa verilen temel eğitim sonrası yine kura ile belirlenecek 20 çocuğa 6 ay boyunca eğitim verilecek. Robotik kodlama çocukların bilişsel zekasını, sayısal zekasını, aritmetik düşünce yapısını geliştiren robotik kodlama eğitimi, okuldaki müfredatta teorik olarak gördükleri konuları uygulama ile pekiştirmesine katkı sağlıyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Geleceğimiz olan çocuklarımıza teknolojinin doğru kullanımını aşılamamız gerekiyor. Bu doğrultuda çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak her faaliyeti değerli buluyoruz. Bu eğitimleri yaygınlaştırarak tüketen nesil değil, üreten nesilleri yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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