Edremit Belediyesi’nden İranlılara ücretsiz tekne turu

-İRANLILARIN TEKNEYE BİNMESİ

-TEKNELERİN LİMANDAN ÇIKMASI

-BAŞKAN VEKİLİ ÇİÇEKLİ İLE RÖP

-İRANLILARIN EĞLENMESİ

-DİĞER DETAYLAR



( VAN ) VAN



- Van merkez Edremit Belediyesi şehrin tanıtımı amacıyla İranlılara yönelik ücretsiz tekne turu düzenlerken İranlılarda, tur öncesi ve sonrası canlı müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynayarak doyasıya eğlendiler. Her yıl Nevruz Bayramı dolayısıyla Van’a akın eden İranlılar Edremit Belediyesi’nin organize ettiği etkinliklerde bir araya geldiler. Van’ın ve Edremit’in tanıtımı noktasında seferber olan Edremit Belediyesi İranlılara yönelik organize ettiği eğlence programı ve tekne turlarıyla İranlıların gönlünü fethetti. Aileleri ile birlikte mavi ve yeşilin her tonunun görülebildiği kentin güzel noktalarını tekneyle gezen İranlı turistler, o anları cep telefonları ve kameralarıyla kaydederek ölümsüzleştirirken, kimileri ise müzik eşliğinde oyunlar oynayarak anın tadını çıkarttı. İranlılarla birlikte tekne turuna katılan Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli de, memnuniyetini dile getirdi. İran’dan gelen misafirlere şehri tanıtmak ve buranın potansiyelini göstermek istediklerini ifade eden Başkan Vekili Çiçekli, “Biz Van’ı, Edremit’i ve Van denizini görsünler istedik. Ne kadar keyifli, ne kadar eğlenceli bir yer olduğunu görüp yaz aylarında da buraya gelmelerini arzu ettiğimiz için bu organizasyonu tertipledik” dedi.

Turizme yönelik birçok çalışma yaptıklarını da anlatan Başkan Vekili Çiçekli, “Memleketimizde daha önce bir halk plajı yoktu. Deniz, kum ve güneş turizminin gereği olan plajlarımız burada yoktu ne yazık ki. Bu güvenlik ortamının oluşması ile birlikte turizm imkanlarımızı da ortaya çıkardık ve geçen yaz ilk halk plajımızı açtık. Yaklaşık yüzde 40 civarında katılımcılarımızı İranlı misafirlerimiz oluşturdu. Günlük yaklaşık 3 ile 5 bin misafirimiz turistimiz bu plajları kullandı. İnşallah bu sene ikincisini de açacağız ve misafirlerimize Van Denizi’nden daha güzel faydalanmaları için imkanlarımızı oluşturmaya devam edeceğiz” şeklide konuştu.

Gün boyu devam eden tekne turuna katılan İranlılar ise, buranın çok güzel bir ülke olduğunu belirttiler. Türkiye’nin birçok ile gittiklerini ama Van’ın en güzel yer olduğunu ifade eden İranlılar, Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli’ye de kendileri için organize ettiği etkinlikten dolayı teşekkürlerini dile getirdiler.

