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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Edremit Belediyesi 2. Tahtacı Samahları Etkinliği İzle

Edremit Belediyesi 2. Tahtacı Samahları Etkinliği İzle

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan konuşma

Cumhuriyet Belediye Başkanı 2010 Yılı Semah 

-Semah gösterileri

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit Belediyesi Gençlik Kampı ve Tahtacı Samahları etkinliği kapsamında, Tahtacı kültürünün tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinliğe farklı bölgelerden çok sayıda semah ekibi katıldı.
Samah etkinliği, 2010 yılında tüm Tahtacılar’ın Anıtkabir’de dalgalandırdığı bayrağın kadınlar tarafından sahneye taşınması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Etkinlik, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın yaptığı açılış konuşmasıyla devam etti. Arslan, Tahtacı Kültür Dernekleri Fedarasyonu’nun düzenlediği etkinliğe Edremit Belediyesi olarak katkı sunmaktan gurur duyduklarını ve samah dönen canlara kalpten teşekkür ettiğini söyledi.

Başkan Arslan “Değerli canlar, 2013 yılıydı, o zaman Zeytinli belediye başkanıydım ve Tahtacı Samahlarının 1.sine ev sahipliği yapmıştık. Bunun üzerinden 6 yıl geçti. Bir Türkmen evladını kendinizden bu kadar uzakta tutmayın. Ben sizi daha çok görmek istiyorum çünkü sizi gördükçe Pir Sultan’ı hatırlıyorum. Ben de onun gibi; dönen dönsün ben dönmezem yolumdan diyorum. Sizi gördükçe Hacı Bektaş-ı Veli’yi anıyorum. Ben de hünkâr gibi; bir olalım, iri olalım, diri olalım diyorum. Ben sizi gördükçe Atatürk’ün aydınlık cumhuriyetini; Mustafa Kemal Atatürk’ü görüyorum.” dedi.
Etkinlik farklı bölgelerden katılan semah gruplarının gerçekleştirdiği gösterilerle devam etti. Deniz Düğün Salonunda CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, CHP Edremit İlçe Başkanı Fatih Yılmaz ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

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