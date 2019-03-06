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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Edremit Belediye Başkanı Saka CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu yaylım ateşine tuttu

Edremit Belediye Başkanı Saka CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu yaylım ateşine tuttu

Kamil Saka konuşma

Çoban Ateşi İstifa Belediye Başkanlığı Pop Müzik Kışla 

-Çelik konseri detay
-Çoban ateşi yakılışı
-Detaylar

( BALIKESİR )- Edremit Bağımsız Belediye Başkan Adayı Saka:-"Kamil yine gelecek Kemal gidecek"-"Kazanamayanların partisi kazananı gördükçe korkar oldu" BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde CHP’den tekrar aday gösterilmeyince partisinden istifa ederek bağımsız aday olan Belediye Başkanı Kamil Saka, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yaylım ateşine tutarak, “Kazanamayanların partisi kazananı gördükçe korkar oldu. Hiç merak etmeyin. Kamil yine gelecek; ama Kemal gidecek” dedi.
CHP’den aday gösterilmeyen Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, partisinden istifa ederek seçimlere bağımsız aday olarak katılma kararı aldı. 32 yıldır aralıksız belediye başkanlığı görevini yürüten Saka'nın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen seçim ofisinin açılışına vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, pop müzik sanatçısı Çelik şarkılarıyla açılışa renk kattı. Mini konsere katılanlar sanatçının şarkılarına eşlik etti. Daha sonra halka seslenen Edremit Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan adayı Kamil Saka, “Kazanamayanların partisi kazananı gördükçe kazanandan korkar oldu. Hiç merak etmeyin. Kamil yine gelecek; ama Kemal gidecek” dedi.
Bu sözleri uzun süre alkışlanan Saka, daha sonra seçim ofisi önünde "çoban ateşi" olarak nitelendirdiği ateşi yakarak çalışmalarına başladı.

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