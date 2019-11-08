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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Edirneli kadınlar Mehmetçik yararına kermes düzenledi

Edirneli kadınlar Mehmetçik yararına kermes düzenledi

- Kermesten detaylar - Kermese katılan mahalle sakini - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın konuşması. - Belediye Başkanı Recep Gürkan: - "Mehmetçik, Barış Pınarı Herakatı'nda sadece teröristlerle değil ülkemizde gözü olan emperyalistlerle de birebir mücadele ediyor"EDİRNE (AA) - Edirne ve köylerindeki kadınların katkılarıyla Barış Pınarı Herakatı'nda görevli Mehmetçik yararına kermes düzenlendi.
Edirne Belediyesinin desteğiyle Saraçlar Caddesi'nde yaklaşık 100 kadın tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler, stantlarda satışa çıkarıldı.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermesten elde edilecek gelirin, Mehmetçik Vakfına bağışlanacağı belirtildi. Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Belediye Başkanı Recep Gürkan da kermesi ziyaret etti.Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nda vatanı kahramanca savunan Mehmetçiğe destek amacıyla kermes düzenlediklerini söyledi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının devleti kurtarmak ve cumhuriyeti kurmak için canları pahasına mücadele ettiğini anlatan Gürkan, şöyle konuştu:"Türkiye Cumhuriyeti devleti anlaşma masalarında değil, savaş meydanlarında kurulan bir devlettir. Dolayısıyla biz bu cumhuriyeti nasıl kurduysak korumasını da bilen bir milletiz. Bunun idrakinde olan Edirne liler bugün tüm bileşenleriyle kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla Mehmetçiği destekliyor. Biliyoruz, Mehmetçik, Barış Pınarı Herakatı'nda sadece teröristlerle değil ülkemizde gözü olan emperyalistlerle de birebir mücadele ediyor. Edirne halkı dün olduğu gibi bugün de, bugün olduğu gibi yarın da Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındadır, yanında olmaya devam edecektir."

Cumhuriyet Salar Kermes Teröristler 

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