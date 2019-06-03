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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Edirnekapı Şehitliği’nde buruk bayram İzle

Edirnekapı Şehitliği’nde buruk bayram İzle

-Edirnekapı Şehitliği’nden görüntü

Şehit Yakınları Buruk Bayram Bayramlaşma Şehit Aileleri Evlat Acısı 

--Vatandaş röp
--Şehit Annesi Seher Yurt röp
--Şehit abisi Orhan Akbab röp
--Genel ve detaylar

( İSTANBUL )- Şehit yakınları Ramazan Bayramı arefesinde Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret etti. İSTANBUL

- Ramazan Bayramı’nın arifesinde şehit yakınları Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret etti. Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların okunduğu şehitlikte hüzün ve gözyaşı vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü arife günü Edirnekapı Şehitliği’nde, şehitleri için Kur’an-ı Kerim tilaveti programı düzenledi.
Arife günü Edirnekapı Şehitliği’ne gelen şehit aileleri ve yakınları, mezarları temizleyerek çiçeklerini suladı. Mezar başlarında dualar okuyan şehit aileleri ve yakınları bir bayram arifesini daha buruk geçirdi. İBB ekipleri, kabristan ziyaretine gelen şehit yakınlarının duygularını paylaştı. “Bizim için bayram, onlara kavuşunca olur” Şehit Piyade Komando Er İlhan Yurt’un kabri başında dua eden anne Seher Yurt, “Çok acı, evlat acısı çok kötü. Hala yarası taze. Şehit geldikçe hala aynı acıyı taşıyoruz. Yavrumun acısı çok büyük. Bizim için bayram, onlara kavuşunca olur. Biz yaşayan bir ölüyüz. Hiçbir şeyin tadı yok” dedi.
“Her bayramımız uzun yıllardır buruk geçiyor” “Her bayramımız uzun yıllardır buruk geçiyor” Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Namık Ayhan Akbaba’nın abisi Orhan Akbaba,“Ramazan Bayram arefesi buradayız. Tüm şehitlerimizi ve rahmetli abimi ziyarete gelip bayramlaşmak için buradayız. Her bayramımız uzun yıllardır buruk geçiyor. Belki yüzlerce defa hasretten, özlemden burnumun direğinin sızladığı çok hissettim. Ondan kalan hatıraları koklamak zor” dedi.

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