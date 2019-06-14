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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Edirnekapı E-5’te taksi ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı Video

Edirnekapı E-5’te taksi ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı Video

yaralı çıkarılırken görüntü

İlk Müdahale Ticari Taksi Polis Hastane Sağlık Ekipleri 

-kazaya karışan araçlardan görüntü
-trafikten görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih Edirnekapı D-100 Karayolu’nda ticari taksi ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, D-100 Karayolu Fatih Edirnekapı mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Avcılar istikametine seyir halinde olan 34 LCA 155 plakalı servis minibüsü ile aynı yönde seyreden 34 TBH 63 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazada ismi öğrenilemeyen ticari taksi sürücüsü sıkışarak yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye sevk edildi. kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırırken, sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik oluştu. Araçlarının kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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