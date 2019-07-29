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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Edirnekapı'da zincirleme kaza: 1 yaralı - İSTANBUL

Edirnekapı'da zincirleme kaza: 1 yaralı - İSTANBUL

- Kaza yapan araçlardan görüntüler - Kazadan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edilmesi - Kaza yapan araçların olay yerinden çekilme çalışmalarıEdirnekapı'da zincirleme kaza: 1 yaralı - Dört otomobilin karıştığı kazada bir kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - Edirnekapı'da dört aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D - 100 Karayolu Edirnekapı mevkiinde dört otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Sağlık personeli ise boynundan hafif yaralanan kişiye müdahale etti. Yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Hastane Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Zincirleme Kaza Sağlık Ekipleri 

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