Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Edirne’yi dolu yağışı vurdu... TEM’de tırlar mahsur kaldı

Edirne’yi dolu yağışı vurdu... TEM’de tırlar mahsur kaldı

Dolu yağışından detay

Mahsur Kaldı Dolu Yağışı Yağan 

-Mahsur kalan tırlar
-Vatandaşlarla röp.

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de dolu yağışı nedeniyle TEM otoyolunda bazı tır sürücüleri mahsur kaldı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, kenti adeta kabusa çevirdi. Akşam saatlerinde etkili olan yoğun dolu yağışı, tüm kenti beyaza bürüdü. Yoğun dolu yağışından olumsuz etkilenen tır sürücüleri, TEM otoyolunda dakikalarca mahsur kaldı. Kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çeken tır sürücüleri, dolu yağışının etkisini yitirene kadar araçlarının içinde beklediler. Sürücülere zor anlar yaşatan dolu yağışının etkisini kaybetmesiyle tır sürücüleri yollarına devam etti.
İlgili Foto Galeriler
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı