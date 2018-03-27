Edirne’yi dolu yağışı vurdu... TEM’de tırlar mahsur kaldı

-Mahsur kalan tırlar

-Vatandaşlarla röp.



( EDİRNE ) EDİRNE



- Edirne’de dolu yağışı nedeniyle TEM otoyolunda bazı tır sürücüleri mahsur kaldı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, kenti adeta kabusa çevirdi. Akşam saatlerinde etkili olan yoğun dolu yağışı, tüm kenti beyaza bürüdü. Yoğun dolu yağışından olumsuz etkilenen tır sürücüleri, TEM otoyolunda dakikalarca mahsur kaldı. Kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çeken tır sürücüleri, dolu yağışının etkisini yitirene kadar araçlarının içinde beklediler. Sürücülere zor anlar yaşatan dolu yağışının etkisini kaybetmesiyle tır sürücüleri yollarına devam etti.

