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06 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Edirne'ye sevk edilen askeri birlikler kente giriş yapıyor

Edirne'ye sevk edilen askeri birlikler kente giriş yapıyor

Askeri konvoy

Polis Askeri Araç Askeri Konvoy Askeri Birlik Askeri Personel 

-Yoldan detay

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne'de askeri hareketlilik artıyor. Çok sayıda askeri araç ve personel sınır hattına geldi. Içişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün yaptığı sınır hattında güvenliği artıracağız açıklamasının ardından bugün Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda askeri personel ve araç Edirne'ye giriş yaptı. Uzun bir askeri konvoyun yolda ilerleyişi görülürken Edirne'ye gelen takviye askeri ve polis gücünün sınır hattı boyunca konuşlandırılması bekleniyor.
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