Edirne'ye sevk edilen askeri birlikler kente giriş yapıyor

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( EDİRNE ) EDİRNE



- Edirne'de askeri hareketlilik artıyor. Çok sayıda askeri araç ve personel sınır hattına geldi. Içişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün yaptığı sınır hattında güvenliği artıracağız açıklamasının ardından bugün Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda askeri personel ve araç Edirne'ye giriş yaptı. Uzun bir askeri konvoyun yolda ilerleyişi görülürken Edirne'ye gelen takviye askeri ve polis gücünün sınır hattı boyunca konuşlandırılması bekleniyor.



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