- Edirne'ye şehit ateşi düştü



- Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlarda biri korucu biri asker iki şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlar kapsamında 13 Ocak 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada biri güvenlik korucusu olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi. “Uzunköprü’ye şehit ateşi düştü” Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde piyade komando uzman çavuş Bayram Günay’ın acı haberi memleketi Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Dereköy deki baba ocağına ulaştı. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde piyade komando olarak görev yapan piyade komando uzman çavuş Bayram Günay şehit oldu. Şehit haberi Uzunköprü 102. Topçu alay komutanı Topçu albay Aydoğan Önal tarafından Dereköy'deki ailesine bildirildi.

Baba Tezcan ile anne Zumriye Günay çocuklarının şehadet haberi ile yıkıldı. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken acı haberi alan yakınları ve komşuları taziye ziyaretine geldi. Şehit Günay’ın cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor. Bayram günay görev süresinin bitmesinin ardından evlilik düşündüğü öğrenildi.



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