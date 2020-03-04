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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Edirne'ye mülteci akını devam ediyor

Edirne'ye mülteci akını devam ediyor

Çocuklarıyla yürüyerek kente gelen mülteciler

( EDİRNE - DRONE) EDİRNE

Mülteci Kalaba Nani Alabalık Mülteci Akını 


- Avrupa'ya gitmek isteyen binlerce mülteci Edirne'ye gelmeye devam ediyor. Çocuklarıyla yürüyerek kente gelen mülteciler, birçok noktadan Yunanistan'a giriş yapıyor. Türkiye'nin Avrupa'ya geçecek olan mültecilere engel olmayacağını açıklamasının ardından günlerdir Edirne'ye mülteci akını yaşanıyor. Sayıları her geçen gün artan mülteciler, Yunanistan sınırına akın ediyor. Gruplar halinde gelen mülteciler, Yunanistan sınırının birçok noktasından giriş yapıyor. Yüz binin üzerinde mülteci geçişinin yaşandığı sınır hattındaki yoğunluk her geçen dakika artıyor. Kucaklarında çocuklarıyla ilerleyişini sürdüren kalabalık bir mülteci grubu ise havadan görüntülendi. (CC-Y)
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