Edirne'ye hızlı tren müjdesi Haberi

- AK Parti Edirne İl Başkanı Akmeşe: - " Edirne - Çerkezköy arası 155 kilometrelik hızlı tren hattının temeli bayramdan sonra atılıyor"EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe hızlı tren projesi kapsamında Edirne - Çerkezköy arası 155 kilometrelik hızlı tren hattının temelinin bayramdan sonra atılacağını belirtti.
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