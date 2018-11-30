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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Edirne Valisi Canalp, afet bölgelerinde incelemelerde bulundu

Edirne Valisi Canalp, afet bölgelerinde incelemelerde bulundu

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve kriz masası

Güzergah Sel Afeti Sel Felaketi Şiddetli Yağış Hasar Tespit 

-genel ve detaylar

( EDİRNE )- Edirne Valisi Ekrem Canalp: “Tüm yaralar hızla ve süratle sarılacak”- “Veysel amcamız için çok üzgünüz, başımız sağolsun”- “Devletimiz milletimizin yanında ne gerekiyorsa, maddiyat gözetmeksizin yaraları saracağız” EDİRNE

- Edirne’de, geçtiğimiz Çarşamba günü yaşanan şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel ve su baskınları sonrası yaralar sarılıyor. Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında oluşturulan kriz masası, afetin yaşandığı bölgelerde hızla hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Edirne’de yaşanan sel afeti sonrası Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında oluşturulan kriz masası başta Oğulpaşa Köyü olmak üzere köyle aynı adı taşıyan Oğulpaşa Deresi güzergahında bulunan diğer köyler, İskender köy, Elçili köyü, Orhaniye köyü, Doyran köyü, Karakasım köyü ve Abalar köyünde hasar tespit çalışmaları hızla devam ediyor. İlk tespitler yapıldı Vali Ekrem Canalp ve beraberindeki heyet sel felaketinden etkilenen tüm köyleri tek tek gezerek, meydana gelen hasar ve zayiatı yerinde inceledi. Yaklaşık toplamda 600 dekar ekili buğday arazisi, traktör ve biçerdöver gibi tarım aletlerinde oluşan hasar, depolarda bulunan 3 buçuk ton gübre, 193 ton buğday, 350 ton saman balyası, 125 adet küçükbaş, 22 adet büyükbaş ve 30’a yakın arı kovanının ilk belirlemelere göre hasar gördüğü ve telef olduğu tespit edildi. Ayrıca, Oğulpaşa Köyü başta olmak üzere sel felaketinden etkilenen diğer köylerde de ağır hasar alan ve kullanılamaz hale gelen konut, depo, ahır gibi yapılarında hızla ve süratle tadilatlarının yapılacağı veya yeniden yapılandırılacağı kaydedildi. “Devletimiz milletimizin yanında ne gerekiyorsa, maddiyat gözetmeksizin yaraları saracağız” Edirne Valisi Ekrem Canalp, Oğulpaşa Köyü’nde hayatını kaybeden 78 yaşındaki Veysel Evren’in vefatından dolayı büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını dile getirerek, “Bir can bizim için çok ama çok değerli, önemli. Keşke amcamızı da kurtarabilseydik ve vefat etmeseydi. Tüm imkanlarımızla, tüm ekiplerimizle selden etkilenen tüm bölgelerde bütün yaralar hızla ve süratle sarılacak. Milletimizin hiç şüphesi olmasın, devletimiz ne gerekiyorsa, maddiyat gözetmeksizin tüm sorunları ortadan kaldıracağız” dedi.
(KU-
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