Edirne ramazan ayında 300 bin turist ağırladı

- Selimiye Camisi'nden görüntüler - Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu'nun açıklaması - Bahri Dinar'ın açıklaması - Tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin turizm destinasyonlarından olan Edirne , ramazan ayında turistlerin ilgi odağı oldu - Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu: - "Bir taraftan Edirne merkezde tarih ve kültür turizmi, sahillerde doğa turizmi, gastronomi ve güler yüzlü insanlarımız oldukça çok insan çekti. Ramazan ayını en verimli geçiren illerin başında biz geliyoruz. Ramazan Bayramı'nı da en verimli geçiren il yine Edirne olmuştur"EDİRNE (AA) - Edirne ramazan ayında 300 binin üzerinde turisti ağırladı.Başta Türk - İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi olmak üzere, sultan yadigarı camileri, külliyeleri, köprüleri, doğal güzellikleri Osmanlı'dan günümüze miras lezzetleriyle ilgi çeken Edirne , ramazanda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.Türkiye'nin en çok turist çeken illeri arasında yer alan Edirne 'ye hem ramazan ayında hem de bayramda binlerce turist geldi. Bu durum başta esnaf olmak üzere tüm Edirne lileri memnun etti. Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne 'nin Türkiye'de ramazan ayını en verimli geçiren illerin başında geldiğini söyledi.
Ramazan ayında Edirne 'ye ziyaretçi akını olduğunu dile getiren Hacıoğlu, şöyle konuştu:"Ramazan ayı boyunca kentimizi yerli ve yabancı 300 bin ziyaretçinin geleceğini, Kadir Gecesi'nde 30 bin kişinin Edirne 'ye geleceğini öngörmüştük. Bütün öngörülerimiz doğru çıktı. Havanın çok güzel olması, Edirne 'nin İstanbul'a yakın olması, ulaşımın kolay olması, gastronomisi, güler yüzlü insanları, birlikte yaşama kültürü kentimize binlerce turistin gelmesini sağladı. Özellikle sultan yadigarı selatin camilerin Edirne 'de olması başta Selimiye Camisi ve onunla birlikte 'Altın Üçgen'i oluşturan Eski ve Üç Şerefeli camileri inanç turizmi kapsamında ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bunun yanında Bayezid Külliyesi ve 7 müzemiz oldukça rağbet gördü. 300 binin üzerinde insan Edirne 'yi ziyaret etti."Hacıoğlu, Ramazan Bayramı'nda da kente yoğun ilgi olduğunu söyledi.
Bayramda kent merkezi başta olmak üzere Edirne 'nin Saros Körfezi kıyılarındaki tesislerin dolduğunu anlatan Hacıoğlu, şöyle devam etti:"Özellikle bayramın ilk iki günü Edirne genelindeki tüm oteller doluydu. Yaklaşık 10 bin yataktan bahsediyorum. İstanbul'a en yakın Ege kıyısı olan Saros Körfezi bayramda deniz tatili yapmak isteyenlerin ilgi odağı oldu. Edirne 'nin Saros Körfezi'nde 76 kilometrelik kıyısı var. Ege ve Akdeniz'e gidemeyen insanlar kısa süreli tatillerini Edirne 'de Enez'e, Erikli'ye, Yayla ve diğer noktalara giderek değerlendirdi. Dönüşte Keşan'da çok uzun kuyruklar oluşturdular.Bir taraftan Edirne merkezde tarih ve kültür turizmi, sahillerde doğa turizmi, gastronomi ve güler yüzlü insanlarımız oldukça çok insan çekti. Ramazan ayını en verimli geçiren illerin başında biz geliyoruz. Ramazan Bayramı'nı da en verimli geçiren il yine Edirne olmuştur." Edirne 'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar da son yılların en kalabalık ramazanının yaşandığını belirtti. Kentin bereketli bir ramazan ve bayram geçirdiğini ifade eden Dinar, "Bu yıl çok güzel bir ramazan geçirdik. Kentimizi binlerce turist ziyaret etti. Tabii bu biz esnafı çok mutlu etti. Çok güzel işlerimiz oldu. Aynı zamanda bayramda da Edirne son dönemlerin en yoğun günlerini geçirdi. Tonlarca ciğer satıldı. Edirne turizmine çok güzel katkı oldu." diye konuştu.