" Edirne , İstanbul'u fetheden ve çağ açıp çağ kapatan şehirdir" - EDİRNE - Törenden görüntüler - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun konuşması - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu: - " Edirne , Balkanlar'dan Adriyatik'e kadar uzanan yerlerin fethini sağlayan, Fatih'i yetiştiren, İstanbul'u fetheden ve bir çağı açıp bir çağı kapatan şehirdir."EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, eski payitaht Edirne 'nin Türk tarihinin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, " Edirne , Balkanlar'dan Adriyatik'e kadar uzanan yerlerin fethini sağlayan, Fatih'i yetiştiren, İstanbul'u fetheden ve bir çağı açıp bir çağı kapatan şehirdir." dedi. TÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan 203 öğrenci için Balkan Kongre Merkezi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Rektör Tabakoğlu, Edirne 'nin tarihin her döneminde ön planda yer alan bir şehir olduğunu söyledi.
Osmanlı Devleti'ne yüz yıla yakın başkentlik yapan Edirne 'nin, Osmanlı'yı en iyi anlatan şehir olduğunu ifade eden Tabakoğlu, şöyle devam etti:"Ecdadımız 1361 yılında Edirne 'yi fethetmiştir. Ardından bu güzel kente Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmıştır. Edirne , Balkanlar'dan Adriyatik'e kadar uzanan yerlerin fethini sağlayan, Fatih'i yetiştiren, İstanbul'u fetheden ve bir çağı açıp bir çağı kapatan şehirdir. Büyük işler başarmış şehrin üniversitesi olan Trakya Üniversitesi, kendini büyük işler başarmaya motive etmiş, bütün gücüyle buna çalışan bir üniversitedir. Balkanlar'ı önemseyen bir üniversiteyiz. Sağlık konusunda çok güçlü ve köklü bir geçmişe sahip olan üniversitemiz bu başarısını daha yukarıya çıkarmaya devam ediyor."Trakya Üniversitesi'nde 59 farklı ülkeden 3 bin 200 uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü de dile getiren Tabakoğlu, "Özellikle Balkanlar'dan gelen 2 bin 700 öğrencisiyle Türkiye'de en çok Balkanlı öğrencinin eğitim gördüğü üniversiteyiz" diye konuştu. TÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ da mezun olan öğrencilerin sağlık ordusuna katıldığını belirterek, çiçeği burnunda sağlıkçılara meslek hayatlarında başarı diledi.Mezun öğrenciler adına konuşan Beslenme ve Diyetetik Bölümü birincisi Yasemin Öztürk ve Hemşirelik Bölümü birincisi Melek Yılmaz, üniversiteden donanımlı şekilde mezun olduklarını kaydetti. Tören, dereceye giren öğrencilere belgelerinin verilmesi, meslek andının okunması ve kep atılmasıyla sona erdi.
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