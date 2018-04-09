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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Edirne Emniyeti'nden fuhuş'a geçit yok

Edirne Emniyeti'nden fuhuş'a geçit yok

fuhuş'dan gözaltına alınanlar

Adli Kontrol Devlet Memurları Tutuklama Talebi Fuhuş Operasyonu Polis Ekipleri 

-tutuklama talebiyle adliyeye getirildi
-genel ve detaylar

( EDİRNE )- Edirne’de fuhuş operasyonunda 3. dalga: aralarında memurlarda var- 9 şüpheli daha tutukluma talebiyle adliyeye sevk edildi- Aralarında, Edirne Valiliği ve Edirne Adliyesi’nde çalışan memurlarda var .. EDİRNE

- Edirne’de, polis ekiplerince yaklaşık 2 aydır devam eden fuhuş operasyonlarının 3. dalgası gerçekleştirildi.
Söz konusu operasyonlar sonucu aralarında devlet memurlarının da olduğu 9 şüpheli elleri kelepçeli olarak tutuklama talebiyle adliyeye getirildi.
Edirne'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonun üçüncü ayağında Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Teknik-Takip Büro Amirliği ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ‘fuhuşa aracılık’, ‘teşvik ve yer temini’ gerekçesiyle 9 şüpheli daha gözaltına aldındı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolüne çıkarılan şüpheliler, tutuklama talebiyle elleri kelepçeli olarak Edirne Adliyesi’ne getirildi.
Aralarında devlet memurları da var Edirne’de, polis ekiplerince yaklaşık 2 aydır devam eden fuhuş operasyonlarının 3. dalgası gerçekleştirildi.
Söz konusu operasyonlar sonucu aralarında Edirne Valiliği ve Edirne Adliyesi’nde görev yapan devlet memurlarının da olduğu 9 şüpheli elleri kelepçeli olarak tutuklama talebiyle adliyeye getirildi.
Şüphelilerin, fuhuş için il genelinde bulunan apart ve otelleri ayarladıkları, fuhuş için gelen müşterilerin isimlerini kayıt yapmayarak haksız kazanç elde ettikleri ayrıca fuhuşa aracılık ve teşvik ettikleri öne sürüldü. 9 kadın 2 ayda 500 erkekle birlikte oldu Operasyonun birinci ve ikinci ayağında gözaltına alınan 9 kadının yapılan incelemelerde ve emniyetteki ilk sorgularında il genelinde 2 ay içerisinde yaklaşık 500 erkekle para karşılığı birlikte olduğu belirtilmişti. Kadınlarda hastalık şüphesi çıkmıştı Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşık 2 ay önce gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 2'si kadın 12 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, şahıslardan 8'i tutuklanırken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Gözaltına alınan 7 kadından bazılarının cinsel hastalık taşıdığından şüphelenildiği belirtilmişti. Operasyonlarda 42 şüpheliden 14’ü tutuklandı Öte yandan, Edirne'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonun üçüncü ayağıyla beraber Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Teknik-Takip Büro Amirliği ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri, toplam 42 şüpheliyi gözaltına aldı. 42 kişiden 3 kadın olmak üzere 14 kişi tutuklu bulunurken, 9 şüpheli tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarıldı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
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