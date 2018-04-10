Edirne Emniyet Müdüründen “Sümüklü Fetöş” çıkışı İzle

-emniyet müdürü açıklaması

-konvoy detayı



( EDİRNE ) EDİRNE



- Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, hala FETÖ’cülerin olabileceğine dikkat çekerek, “Sümüklü fetöş yemin ettirmiş, bir şey yaptırmış, bunlarda inanarak hala devletine gelip devletin şefkatine adaletine sığınmaktan çekiniyorlar” dedi.

Edirne’de Polis Teşkilatı'nın 173. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtında tören düzenlendi.

Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt törende yaptığı konuşmada, ülkede hala FETÖ’cülerin olabileceğini belirterek, “Büyük ölçüde emniyet teşkilatında temizlikler yapıldı. Ancak içimizde hala kripto olarak ortaya çıkartılmamış olarak FETÖ’cüler olabilir. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bunların inlerine girildi. İnlerine de girilmeye devam ediliyor. Her gün bunlar deşifre ediliyor. Adalet önünde bunların hesabı soruluyor. Ancak buna rağmen daha halen beyinlerini bunlara teslim eden robotlaşmış hale getiren bu haşhahilerden bu tehlikenin farkına varıp da bunlardan kopamayanların olduğunu görüyoruz. Bunlara sümüklü Fetöş yemin ettirmiş, bir şey yaptırmış, bunlarda bunlara inanarak hala devletine gelip devletin şefkatine adaletine sığınmaktan çekiniyorlar. Şeytansı bir insanın verdirdiği yeminin, sözün geçerliliği olamaz. Bu insanlara da buradan bir öneride bulunmak istiyorum. Bunları tek tek inlerine girip cehennemin dibine de gitse oradan bulup getireceğiz. Hesabını onlara soracağız. Biz bunları ortaya çıkardıktan sonra ‘Ben pişman oldum, ben hata yaptım’ demenin pek bir geçerliliği olmaz. Ben hırsızı suçüstü yakalamışım, yakaladıktan sonra hırsız ‘Ben pişmanım, teslim olmaya geldim’ demenin bir anlamı olmaz. Ben suçüstü yapmışım. İşim bitmiş. Önemli olan insanlarda samimiyet göstergesi, pişmanlık göstergesi” dedi.

Törene, Bulgaristan'tan gelen polis şefleri ve personelleri de katıldı.

Tören, sonunda emniyet araçları gösteri konvoyu gerçekleştirdi.

