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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Edirne'den Çanakkale'ye şehitlerin anısına yürüdü - ÇANAKKALE

Edirne'den Çanakkale'ye şehitlerin anısına yürüdü - ÇANAKKALE

- Yürüyüşten drone detayları - Yılmaz Bayraktar'ın yürüyüşünü Şehitler Abidesi'nde sonlandırması - Şehitler için dua etmesi - Yılmaz Bayraktar'ın konuşmasıİpsala'dan Şehitler Abidesi'ne yürüdü - Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehitlerin anısına memleketi Edirne'nin İpsala ilçesinden yola çıkan Yılmaz Bayraktar, üç günde yaklaşık 170 kilometreyi yaya olarak katederek Şehitler Abidesi'ne ulaştı - Yılmaz Bayraktar: - "Binlerce şehit verdiğimiz bu topraklarda yürümek çok duygu yüklüydü"ÇANAKKALE (AA) - SERGEN SEZGİN - Edirne'nin İpsala ilçesinden şehitler anısına yola çıkan 31 yaşındaki Yılmaz Bayraktar, yürüyerek Çanakkale 'ye geldi. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehitlerin anısına memleketi olan İpsala'dan cumartesi günü tek başına yola çıkan Bayraktar, yaklaşık 170 kilometreyi yaya olarak katederek Şehitler Abidesi'ne ulaştı.Burada şehitler için dua eden Bayraktar, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Çanakkale 'den ayrıldı. - "Bu topraklarda yürümek çok duygu yüklüydü"Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İpsala Sınır Kapısı'ndan cumartesi günü saat 08.00'de yola çıktığını belirterek, "Geceleri akaryakıt istasyonu ve uygun gördüğüm noktalarda konaklayıp, gün ışığıyla beraber yürüyüşüme devam ettim." dedi.
Yürüyüşün amacının şehitleri ve gazileri anmak olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:"Binlerce şehit verdiğimiz bu topraklarda yürümek çok duygu yüklüydü. Sırtımda çantamı görenler durup bir ihtiyacım olup olmadığını soruyorlar. Emniyet ve jandarma güçleri de sağ olsunlar yardım etmek istediler ama ben yürümek istedim. Yürüyüşümün amacını öğrenenlerden destek gördüm. Çok yoruldum ama değdi. Bu yürüyüşü geleneksel hale getirmek istiyorum. Geçen yıl da yürümüştüm. Önümüzdeki senelerde tek başıma değil 5 - 10 kişiyle buraları yürümek istiyorum."

Jandarma Muhabir Hatıra Fotoğrafı Akaryakıt İstasyonu Gün Işığı 

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