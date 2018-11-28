Edirne’deki sel felaketinde facianın boyutu gün yüzüne çıktı

-Kızılay’ın çalışmasından görüntü

-Yemek verilmesinden görüntü

-Alınan röportajlar

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( EDİRNE )-Kızılay ekipleri, vatandaşlara giyecek ve yiyecek yardımı yaptı EDİRNE



- Edirne’nin Havsa ilçesinde yoğun yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybederken, yıkımın en çok yaşandığı Oğul Paşa köyünde duygulandıran anlar yaşandı. Havsa ilçesine bağlı Oğul Paşa köyünde meydana gelen sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybederken sayısız hayvan telef oldu evler yıkıldı. Yaşanan felaket sonrasında evleri sel suları altına kalan ve yıkılan vatandaşlara Kızılay yardımı elini uzattı. Kapı kapı dolaşan Kızılay ekipleri, vatandaşlara giyecek ve yiyecek yardımı yaptı. Sel felaketinin etkisi ise İhlas Haber Ajansı



tarafından kaydedildi. Sel nedeniyle evi yıkılan bir vatandaşın, “Sel sonrası evim tamamen yıkıldı, sizlerden yardım bekliyoruz. 90 yaşındaki annem babam hastaneye götürüldü durumları ne olur bilmiyoruz. Kalacak yerim yok bir komşuya gidip sığınacağız” sözleri duygulandırdı. (MD-Y)

