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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Edirne’deki sel felakentinde çok sayıda koyun telef oldu

Edirne’deki sel felakentinde çok sayıda koyun telef oldu

Ağıldan detay ve genel

Dell Uttu Hayvan Irak 

-Koyunların telef olması
-Çobanla röp.

( EDİRNE - ÖZEL)- Çobanları şok eden görüntü- Koyunları sel suyuna kapılarak telef oldu EDİRNE

- Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı Büyükgerdelli köyünde 2 çobanın Suat Mevkiindeki ağılda, derenin taşması sonucu 30 küçükbaşı sel sularına kapılarak telef oldu. Geçtiğimiz gün, Büyükgerdelli köyünde kuvvetli sağanak sonucu taşan dere, 2 çobanın ortak kullandıkları ağılını sular altında bıraktı. 2 çobanın ağıldaki, çok sayıdaki küçükbaş hayvandan 30 tanesi telef olurken bazı koyunlar ise kurtarıldı. Çoban Gürsel Oksak, sel sularının küçükbaş hayvanlarının telef olmasına neden olduğunu belirterek, “Benim iki oğlak, 6 kuzu, 10 tane koyunum telef oldu. Çok sel gelmiş. Sabah ağıla geldiğimde hiçbir şey görünmüyordu. Üzgünüm. Diğer arkadaşımın 10 tane küçük başı kayıp. Hepsi 30 tane yapıyor. Aşağı yukarı 20-25 bin TL zararımız var. Sabah geldiğimizde bazı küçükbaşların yaşadığını fark ettik. Çocuklarımızla ağıldan sağ kalan küçükbaşları kurtardık” dedi.
Çoban Gürsel Oksak, koyun sürücünün kılavuzu olan eşeği, sel sularından kurtardıklarını söyledi.

Süloğlu Tarım, Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri ağılda incelemeler yaparak tutanak tuttu. (EY-
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